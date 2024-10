EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Personalie

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband wählt turnusgemäß neuen Vorstand



28.10.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt am Main, 28.10.2024 - Die Mitgliederversammlung des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband hat am vergangenen Freitag, 25. Oktober 2024, turnusgemäß acht Vorstände für die kommenden zwei Jahre gewählt. Thomas Denny (RWE AG) wurde zum DIRK-Präsidenten und Petra Müller (Sartorius AG) zur Vizepräsidentin gewählt. Claudia Kellert (SGL Carbon SE) bekleidet das Amt der Rechnungsprüferin. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Thomas Altmann (Brenntag SE), Antje Kelbert (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA), Patrick Kofler (Zalando SE), Karl Steinle (Hannover Rück SE) und Rebecca Weigl (GEA Group AG). Die Herbst-Mitgliederversammlung des DIRK fand in diesem Jahr bei der Fraport AG und bei der Lufthansa AG in Frankfurt und Seeheim statt. Rund 150 Teilnehmer aus der IR-Branche tauschten sich intensiv zu aktuellen Themen wie Pre-Close-Calls, Deepfake im Kapitalmarkt, Social Media in Investor Relations, IR-Dashboards, "IR Trends in Germany", Mehrstimmrechte und die Zukunft der HV aus. Die freigegebenen Präsentationen einzelner Vorträge sind in Kürze unter www.dirk.org abrufbar. Über den DIRK: Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung. Für weitere Informationen: Hannes Bauschatz DIRK - Deutscher Investor Relations Verband Reuterweg 81 60323 Frankfurt am Main T. +49 (0)69.9590 9490 F. +49 (0)69.9590 94999 info@dirk.org www.dirk.org



28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com