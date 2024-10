Durch die Zusammenarbeit wird der Zugang zu hochempfindlichen NULISA-Immunoassays für die klinische Biomarkeranalyse erweitert.

ADx NeuroSciences, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fujirebio und ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biomarkern für neurodegenerative Erkrankungen, und Alamar Biosciences, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung hochempfindlicher Immunoassay-Technologien, gaben heute ihre Partnerschaft zur Entwicklung maßgeschneiderter Biomarker-Assay-Systeme unter Verwendung der Immunuassay-Plattform NULISA (Nucleic Acid Linked Immuno-Sandwich Assay) und des ARGO HT-Systems von Alamar bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Bereitstellung fortschrittlicher Tools zur Erkennung und Quantifizierung kritischer Biomarker zur Unterstützung der Entwicklung von Therapien für neurologische Erkrankungen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Alamar Biosciences und ADx NeuroSciences ihr jeweiliges Fachwissen bündeln, um maßgeschneiderte Assay-Lösungen bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen von Pharmaunternehmen gerecht werden, die neuartige Therapeutika für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und ALS entwickeln.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ADx NeuroSciences, einem anerkannten Forschungsunternehmen auf dem Gebiet der Biomarker für neurodegenerative Krankheiten", sagte Dr. Yuling Luo, Chairman und CEO von Alamar Biosciences. "Durch die Kombination der hochempfindlichen Nachweisfähigkeiten unserer NULISA-Plattform mit der umfassenden Expertise von ADx in der neurowissenschaftlichen Antikörper- und Assay-Entwicklung wollen wir die Entwicklung von Biomarker-Assays beschleunigen, die die Entwicklung und Zulassung krankheitsmodifizierender Therapien für neurodegenerative Erkrankungen erleichtern können."

Koen Dewaele, CEO von ADx NeuroSciences, kommentierte: "Durch die Zusammenarbeit mit Alamar Biosciences kommen wir unserem Ziel, Pharmaunternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Therapieprogramme zu unterstützen, einen bedeutenden Schritt näher. Jede Phase der Suche nach einem Therapeutikum, von der präklinischen Arbeit bis zur Markteinführung des endgültigen Medikaments, erfordert spezifische Biomarker-Tools. Durch die Arbeit mit verschiedenen Technologieplattformen sind wir in der Lage, unsere Biomarker-Assays zum richtigen Zeitpunkt für die richtige technologische Basis verfügbar zu machen. Indem wir unser Angebot an verfügbaren Plattformen um NULISA mit ihrer bemerkenswerten Sensibilität erweitern, erweitern wir unsere Fähigkeit, unser Pharmanetzwerk bei der Suche nach maßgeschneiderten Biomarkern zu unterstützen."

Diese strategische Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Biomarkererkennung voranzutreiben und die Möglichkeiten zur Frühdiagnose und Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen zu erweitern. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der NULISA-Plattform wollen Alamar Biosciences und ADx NeuroSciences hochmoderne Lösungen liefern, die der klinischen Forschung zugute kommen und bei der Entwicklung neuartiger Therapeutika helfen.

Über Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences ist ein privat geführtes Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Präzisionsproteomik konzentriert, um die Früherkennung von Krankheiten zu verbessern. Die proprietäre NULISA-Plattform des Unternehmens arbeitet mit dem ARGO HT-System nahtlos zusammen, um mithilfe der neuesten Fortschritte in der Genomik eine attomolare Detektionsempfindlichkeit im einstelligen Bereich zu erreichen, was die bisher auf dem Markt verfügbaren hochempfindlichen Proteindetektionstechnologien bei weitem übertrifft. Weitere Informationen finden Sie unter alamarbio.com.

Über ADx NeuroSciences NV

ADx NeuroSciences ist auf die Forschung und Entwicklung von Biomarker-Tools für neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson spezialisiert. Das Know-how des Unternehmens wird von Pharma- und Diagnostikunternehmen auf der ganzen Welt für die Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweite Vermarktung neuartiger Biomarker genutzt und unterstützt die Entwicklung vielversprechender Medikamente, entweder durch Überwachung der Arzneimittelwirkung oder durch Auswahl der richtigen Patienten in einem sehr frühen Stadium der Krankheit. Diese Tests können auf einer Vielzahl von Plattformen von der Forschung bis zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik (IVD) angewendet werden. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und 2022 von Fujirebio übernommen, einem Mitglied der H.U. Group Holdings Inc., die an der Tokioter Börse notiert ist (TSE: 4544). Weitere Informationen finden Sie unter www.adxneurosciences.com.

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger IVD-Tests und verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung, Produktion und weltweiten Vermarktung robuster IVD-Produkte. Fujirebio war vor über 25 Jahren das erste Unternehmen, das unter der Marke Innogenetics CSF-Biomarker für AD-Tests entwickelte und vermarktete. Fujirebio ist nach wie vor das einzige Unternehmen mit einem derart umfassenden Angebot an manuellen und vollautomatischen Tests für neurodegenerative Erkrankungen und arbeitet kontinuierlich mit Organisationen und klinischen Experten auf der ganzen Welt zusammen, um neue Wege für frühere, einfachere und umfassendere Diagnosewerkzeuge für neurodegenerative Krankheiten zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.fujirebio.com.

