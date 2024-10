Im dritten Quartal 2024 wurden in den USA fast 350.000 Elektroautos neu zugelassen. Das sind elf Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende 2023 waren weltweit knapp 42 Millionen Elektrofahrzeuge (Pkw) unterwegs. Die meisten in China, gefolgt von den USA und Deutschland. Der größte Anteil an neu zugelassenen E-Fahrzeugen gebührt Norwegen. Ganze 90,2 Prozent der Neuzulassungen waren dort im ersten Quartal 2024 Elektroautos. Gemäß Prognosen soll die Anzahl der E-Fahrzeuge insgesamt ...

