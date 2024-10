Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem Verlust der Regierungsmehrheit der Regierungskoalition am Sonntag droht in Japan politisches Chaos, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch die potenzielle politische Unsicherheit, die nach zwölf Jahren stabiler Regierung zurückkehre, falle der Yen. Der Dollar habe bei 153 Yen, mehr als einen Yen schwächer als vor der Wahl notiert. Viele würden spekulieren, dass die Bank of Japan den Leitzins von 0,25 Prozent nicht anheben werde, was die Zinsdifferenz zu den USA langsamer verringern könnte. (28.10.2024/alc/a/a) ...

