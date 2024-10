München (ots) -- Die Mannheimer Lothar und Michael sind zu Besuch bei Carsten und Antje- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - Montag bis Donnerstag (28. - 31. Oktober) um 18:05 Uhr bei RTLZWEICarstens Geburtstagsparty steht vor der Tür. Der frischgebackene 46-Jährige hat mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun. Auf der Party von Carsten gibt es hohen Besuch aus Mannheim: Lothar und Michael sind extra für den vierfachen Vater nach Rostock gereist. Gemeinsam feiern die Freunde den Ehrentag von Carsten. Bevor die Gäste aus Mannheim wieder abreisen, wollen Carsten und Antje ihnen in den nächsten Tagen noch die schöne Hansestadt zeigen.In die schöne Hansestadt will auch der 25-jährige Damian. Er möchte unbedingt wieder zurück nach Rostock ziehen. Nach einigen Wohnungsbesichtigungen hofft der Wahl-Hannoveraner schon überglücklich auf eine Zusage. Doch am Ende kommt es leider doch anders als gedacht.Die 20-jährige Jasmin ist aktuell im siebten Monat schwanger und soll schon länger mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Lennox in ein Mutter-Kind-Heim. Bislang war noch kein Platz in der Einrichtung frei - bis jetzt. Allerdings macht sich Jasmin Sorgen um ihren ungeborenen Nachwuchs: in den letzten Monaten litt sie unter Beschwerden und musste deshalb mehrmals ins Krankenhaus. Jetzt muss sie erneut wegen Schmerzen in die Klinik.Nach fast einem Jahr treffen wir die 56-jährige Manja wieder. Die an Multipler Sklerose erkrankte Rostockerin musste nach einer großen OP fast ein Jahr im Bett liegen und ist froh, endlich wieder raus gehen zu können. Auch wenn sie an den Rollstuhl gefesselt ist, versucht Manja nicht den Mut zu verlieren.Reginas und Pamelas Freundschaft ist es ein ständiges Auf und Ab. Vor kurzem haben sich die Freundinnen wieder gestritten. Wird es wieder zu einer Versöhnung zwischen den beiden Frauen kommen?Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Rostocker Stadtteils Groß Klein zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100925262