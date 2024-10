DJ MÄRKTE EUROPA/Ölpreisrückgang stützt - Fluglinienaktien sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten mit Aufschlägen in den Montag. Der DAX steigt im Eröffnungsgeschäft um 0,4 Prozent auf 19.548 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 4.980 Punkte an. Gestützt wird die Stimmung von einem starken Rückgang der Ölpreise: Nachdem Israel in seinem "Gegenschlag" in der Nacht von Freitag auf Samstag die iranischen Ölanlagen verschonte, fallen die Ölpreise um etwa 5 Prozent und testen die Tiefststände von der Monatsmitte. Der Stoxx-Index der europäischen Öl- und Gasaktien fällt um 1,6 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeitaktien, der auch die Papiere der Fluglinien enthält, steigt dagegen um 1 Prozent. Weil mit dem Ölpreis die Kosten der Fluggesellschaften fallen geht es für Lufthansa um 3,4, für Air France um 5,0 und für IAG um 2,5 Prozent nach oben.

Andererseits kann der Ölpreiseinbruch die Stimmung an den Anleihenmärkten nicht stützen. Dort ziehen die Renditen an. Das liegt laut Händlern an der Unsicherheit vor den US-Wahlen: "Laut Umfragen ist ein Wahlsieg von Donald Trump wieder wahrscheinlicher geworden", sagt ein Teilnehmer. Die von diesem geplanten Zölle und erhöhten Ausgaben dürften die Inflation nach oben treiben und damit der US-Notenbank weitere Zinssenkungen erschweren, so die Spekulation.

Daneben steht der weitere Verlauf der Berichtssaison im Blick, in der laufenden Woche werden unter anderem viele US-Technologiekonzerne ihre Zahlen auf den Tisch legen.

Philips enttäuscht mit dem Ausblick - Kurs sackt ab

Geschäftszahlen vorgelegt hat am Morgen Philips. Während das dritte Quartal in etwa die Erwartungen getroffen hat, enttäuscht der Ausblick. Der Umsatz soll weniger stark wachsen als erwartet, und der Cashflow bleibt hinter den Erwartungen zurück. Positiv hat sich der Konzern zwar zur Margenentwicklung geäußert, trotzdem bricht der Kurs um über 16 Prozent ein. Im Sog verbilligen sich Siemens Healthineers um 1,9 Prozent.

Bereits am Freitagabend legte die Porsche AG durchwachsene Neunmonatszahlen vor. Der Kurs fällt um 1,7 Prozent. Die Zahlen sind auf der Umsatzseite einen Tick über den Schätzungen ausgefallen und auf der Ergebnisseite etwas darunter. Nach der Gewinnwarnung im Juli war die Erwartungshaltung im Markt bereits niedrig.

Zahlen und Ausblick von Wacker Chemie bewegen den Kurs (-0,7%) zunächst nur wenig. Die Quartalszahlen sind zwar insgesamt etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Besser als die Prognose hat sich aber das Nachsteuerergebnis entwickelt, was wohl Ausdruck einer guten Kostendisziplin ist. Zudem hat der Konzern die Ziele bestätigt.

Puma bauen ihre jüngste nachrichtenlose Erholungsstrecke um weitere 4 Prozent aus. Siemens Energy geben im Sog der Öltitel 2,2 Prozent ab. Traton notieren nach ergänzenden Zahlen leicht im Minus.

Wahlergebnis drückt auf den Yen

Am Devisenmarkt reagiert der Yen mit deutlichen Abgaben auf das Ergebnis der Parlamentswahlen in Japan - die regierende LDP hat überraschend die Mehrheit verloren.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.980,30 +0,8% 37,21 +10,2% Stoxx-50 4.452,06 +0,3% 13,10 +8,8% DAX 19.547,82 +0,4% 84,23 +16,7% MDAX 27.443,46 +0,7% 183,90 +1,1% TecDAX 3.427,83 +0,2% 7,40 +2,7% SDAX 13.910,16 +0,5% 75,85 -0,4% FTSE 8.260,73 +0,1% 11,89 +6,7% CAC 7.575,96 +1,0% 78,42 +0,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,32 +0,03 -0,25 US-Zehnjahresrendite 4,28 +0,04 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0810 +0,1% 1,0795 1,0814 -2,1% EUR/JPY 165,74 +0,4% 165,61 164,45 +6,5% EUR/CHF 0,9379 +0,1% 0,9375 0,9372 +1,1% EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8329 0,8332 -3,9% USD/JPY 153,25 +0,2% 153,49 152,08 +8,8% GBP/USD 1,2965 +0,0% 1,2960 1,2979 +1,9% USD/CNH (Offshore) 7,1411 -0,0% 7,1407 7,1280 +0,2% Bitcoin BTC/USD 68.264,60 +0,3% 68.029,00 67.569,05 +56,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 71,78 -4,8% -3,43 -3,4% Brent/ICE 72,58 76,05 -4,6% -3,47 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,505 43,60 -2,5% -1,10 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.733,56 2.733,99 -0,0% -0,44 +32,5% Silber (Spot) 33,49 33,48 +0,0% +0,01 +40,9% Platin (Spot) 1.022,15 1.023,38 -0,1% -1,23 +3,0% Kupfer-Future 4,37 4,37 -0,1% -0,00 +10,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 04:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.