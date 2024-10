Bielefeld (ots) -Die 13-jährige Bercem weiß, dass sie jung sterben wird. Aber sie ist ein mutiges Mädchen. "Ohne Risk kein Fun. Ein bisschen was muss man sich trauen", sagt sie. Über Bercem und über Niklas, Meret und Melis, die im Kinder- und Jugendhospiz Bethel begleitet werden, über ihre Familien und die engagierten Mitarbeitenden hat der international bekannte Fotograf und Filmemacher Jim Rakete den Dokumentarfilm "Heute nicht" gedreht. Der berührende Film steht jetzt online in voller Länge unter der URL bethel.de/heute-nicht und auf YouTube zum Abruf bereit.Das Thema von lebensverkürzenden Krankheiten bei Kindern ist ein Tabuthema. Es löst bei den meisten Menschen Berührungsängste aus. Und führt leider auch zu sozialer Vereinsamung der betroffenen Familien, weil sich das Umfeld aus der Angst, das Falsche zu sagen, lieber zurückzieht. "Heute nicht" von Jim Rakete ist ein Film gegen diese Sprachlosigkeit. Ein hoffnungsvoller Film mit Blick auf den Wert des Lebens, jeden Tag neu, egal wie viele es noch sein mögen.Ein Kinderhospiz ist ein sehr geschützter und schützender Ort. Jim Rakete hat das Vertrauen der Familien im Kinderhospiz Bethel gewonnen. Er durfte exklusiv eintreten, fragen, schauen, annehmen, aufnehmen mit der Filmkamera. Er hat eingefangen, was es bedeutet: Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben!Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel: "Jim Rakete hat einen Blick gewagt an einen Ort, vor dem viele aus Furcht ihre Augen verschließen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Denn nicht nur, dass er geschaut hat, sondern wie er hingeschaut hat, ist entscheidend. Er hat einen Film geschaffen, für den Zuschauer keinen besonderen Mut brauchen, sondern der Hoffnung gibt, die Besonderheit des Lebens sieht und unser aller Alltagsprobleme im besten Sinne zurechtrückt."Pressekontakt:v. Bodelschwinghsche Stiftungen BethelZentrale Öffentlichkeitsarbeit DankortJohann VollmerLeitung Presse + KommunikationQuellenhofweg 2533617 BielefeldTel. 0521 144-3512Fax 0521 144-2274www.bethel.deOriginal-Content von: v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173689/5896243