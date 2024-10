München (ots) -Ab sofort können sich Patienten, Angehörige und Interessierte auf der neuen Website www.uncovervitiligo.de umfassend über Vitiligo (Weißfleckenkrankheit) informieren. Die neu gestaltete Internetseite bietet den Lesern Wissenswertes zur Krankheitsentstehung und zur Diagnostik der Vitiligo sowie umfassende Informationen zu den Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem stehen Betroffenen zahlreiche zusätzliche Tipps, Adressen und Downloadmaterialien zur Verfügung, die eine praktische Unterstützung im Alltag mit Vitiligo bieten.[1]Vitiligo verstehenVitiligo gehört zu den weltweit häufigsten Pigmentstörungen und betrifft etwa 650.000 Menschen in Deutschland.[2,3] Charakteristisch für die Vitiligo ist die Entstehung scharf abgrenzbarer weißer Hautflecken. Doch Vitiligo ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern eine behandlungsbedürftige und behandlungswürdige Autoimmunerkrankung, bei der es durch das eigene, fehlgeleitete Immunsystem zu einer Zerstörung der Zellen in der Haut kommt, die den Hautfarbstoff Melanin bilden, den Melanozyten.[2-4] Viele Vitiligo-Betroffene leiden unter einer erhöhten psychischen Belastung und erfahren von ihren Mitmenschen häufig Stigmatisierung.[5]Sich informieren lohnt sichVitiligo schmerzt nicht und ist nicht ansteckend. Dies kann manchmal die Entscheidung, zum Hautarzt zu gehen und die Flecken untersuchen zu lassen, hinauszögern. Vielleicht haben Menschen mit der Diagnose Vitiligo auch schon verschiedene Behandlungsansätze ausprobiert, die ihnen aber nicht den gewünschten Behandlungserfolg einbrachten oder auch zu zeitaufwändig oder zu belastend waren. Möglicherweise wurde ihnen auch gesagt, dass die Vitiligo nicht behandelbar sei. Lassen Sie sich nicht von Mythen und Fehlinformationen leiten. Seien Sie selbstbestimmt und überwinden Sie Hürden für einen besseren Umgang und ein besseres Leben mit Ihrer Erkrankung. Die neu gestaltete Website kann Sie dabei unterstützen.Vitiligo erkennen und zielgerichtet behandelnDie Diagnose "Vitiligo" kann meistens schnell und sicher von einem erfahrenen Hautarzt (Dermatologen) gestellt werden, der auch über passende Behandlungsmöglichkeiten informieren kann. Inzwischen haben sich einige Behandlungsmethoden in der klinischen Praxis etabliert und dank jahrelanger intensiver Forschung steht auch eine neue und innovative Therapie zur zielgerichteten Behandlung der nichtsegmentalen Vitiligo zur Verfügung.[6] Mehr zur Diagnosestellung und Behandlung der Vitiligo finden Sie auf der neuen Vitiligo-Website. Schon gewusst? Mit der Vititrack App können Patienten ihren Behandlungsverlauf mit Fotos dokumentieren und so den schrittweisen Behandlungserfolg über die Zeit beobachten.Unterstützung und Tipps, um Vitiligo im Alltag zu bewältigenVitiligo kann erhebliche Auswirkungen auf die Psyche und das soziale Leben haben.[5] Auf unserer neuen Website stehen Betroffenen deswegen unter anderem folgende Unterstützungsangebote zur Verfügung:- Vitiligo Update: aktuelle Erkenntnisse und Aktionen rund um Vitiligo- Anlaufstellen für Vitiligo-Betroffene wie Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen- Checklisten für das Arztgespräch zum kostenlosen Download- Hilfreiche Strategien zur Bewältigung emotionaler Belastungen- Die kostenlose Informationsbroschüre "Leben mit Vitiligo" für Betroffene und Interessierte- Tipps zur Facharztsuche und Terminvereinbarung (auch für die Videosprechstunde)Neugierig geworden? Besuchen Sie www.uncovervitiligo.de!Über VitiligoVitiligo ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Haut, die mit einem Pigmentverlust einhergeht und durch weiße Flecken auf der Haut sichtbar wird. Bei der Erkrankung schädigen körpereigene Immunzellen die Pigmentzellen der Haut. Vitiligo zählt zu den häufigsten Pigmentierungsstörungen mit einer geschätzten Prävalenz zwischen 0,5 und 2 % weltweit.Über IncyteIncyte ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit über 2.500 Mitarbeitenden und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erforscht und vermarktet seit über 20 Jahren weltweit innovative Wirkstoffe und Therapien in der Hämatologie, Onkologie und der Dermatologie. Zum Produktportfolio gehören Medikamente gegen dringend behandlungsbedürftige Krebsarten und Autoimmunerkrankungen, für die es bisher keine oder nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.Mehr Informationen finden Sie auf www.incytebiosciences.de.Quellen1. Uncover Vitiligo. https://www.uncovervitiligo.de.2. Mohr N, Petersen J, Kirsten N, Augustin M. Clin Epidemiol. 2021 May 26;13:373-382.3. Bergqvist C, Ezzedine K. Dermatology. 2020;236(6):571-592.4. Strassner JP, Harris JE. Curr Opin Immunol. 2016;43:81-88.5. Bibeau K, Ezzedine K, Harris JE et al. JAMA Dermatol. 2023 Oct 1;159(10):1124-1128.6. AWMF. S1 Leitlinie Diagnostik und Therapie der Vitiligo. Verfügbar unter https://ots.de/o3ruzq; letzter Zugriff 15.10.2024.Erstellungsdatum: Oktober 2024. DE/VI/NP/24/0058Pressekontakt:Martina GernetIncyte Biosciences Germany GmbHPerchtinger Straße 881379 München, GermanyE-Mail: MGernet@incyte.comSameer GansDP-Medsystems AGTulpenstr. 2682110 Germering, GermanyE-Mail: sameer.gans@dpmed.deOriginal-Content von: Incyte Biosciences Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169815/5896241