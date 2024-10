Berlin (ots) -Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, präsentiert sich mit 13 seiner Mitglieder und Partnerorganisationen auf der Messe Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart. Vom 05. bis 07.11. 2024 bietet der Gemeinschaftsstand in Halle 1, Stand K1.009 eine große Themenvielfalt rund um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.Exponate und Informationsmaterialien gibt es zum Beispiel zu den folgenden Themen:- Das Reha-Haus - Beispiele für einen behindertengerechten Umbau (BGHM)- Die digitalisierte Arbeitswelt (VBG)- Sturzprophylaxe mit dem "Cortex-Trainer" (BG RCI)- Kein Alkohol am Steuer - Rauschbrille und ein Fahrradsimulator (Unfallkasse Baden-Württemberg)- Fahrsicherheitstraining (DVR)- Quiz zur Verkehrssicherheit (BG Verkehr)Die DGUV präsentiert ihre Kampagne GewaltAngehen. "Es geht Euch alle an, wenn man mich angeht", sagen die Botschafterinnen und Botschafter der Kampagne. Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen und weisen mit ihrem Einsatz darauf hin, dass Menschen ein Recht darauf haben, sicher und ohne Bedrohung ihrer Arbeit nachzugehen.Gewalt kann allen Beschäftigten widerfahren. Insbesondere Menschen, die sich in den Dienst anderer stellen. Betriebe können mit präventiven Maßnahmen versuchen, die Risiken für ihre Beschäftigten zu senken. Die DGUV bietet dazu Informationen an.Regelmäßige Sprech-StundeEin besonderes Augenmerk liegt wieder auf der täglichen "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" (jeweils von 10 bis 16 Uhr). Expertinnen und Experten widmen sich unter anderem Fragen zu Sicherheit auf dem Weg von und zur Arbeit, Leiterunfällen, den Gefährdungen durch Lärm oder der Arbeit mit Exoskeletten. Das komplette Programm der "Sprech-Stunde Sicherheit und Gesundheit" können Sie hier herunterladen (https://www.dguv.de/medien/inhalt/mediencenter/pm/pressearchiv/2024/quartal_4/dguv_sprech_stunde_sicherheit_und_gesundheit.pdf).Eintrittskarten zu vergebenDie DGUV vergibt Eintrittsgutscheine für die Arbeitsschutz Aktuell 2024. Die ersten 100 Interessentinnen und Interessenten bekommen einen Eintritts-Code zugeschickt. Bitte schicken Sie Ihre Mail an veranstaltungen@dguv.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Datenschutzhinweis: Zur Durchführung verarbeiten wir ausschließlich Ihre Emailadresse. Wir löschen Ihre Email sowie die Antwortmail an Sie spätestens mit dem Ende der Arbeitsschutz Aktuell 2024 Eine darüber hinaus gehende Speicherung von Daten findet nicht statt. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutzbeauftragter@dguv.de. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten als betroffene Person, finden Sie unter www.dguv.de.Pressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaftenund der Unfallversicherungsträger der öffentlichen HandGlinkastraße 40, 10117 BerlinTel.: +49 30 13001-1414E-Mail: presse@dguv.dehttps://www.dguv.deHinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beachtenSie bitte unsere Datenschutzerklärung.Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5896270