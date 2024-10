DJ ENERGIE-BLOG/Mehrheit will stärkere Bindung von Energiewende an soziale Kriterien

Eine Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland unterstützt laut einer Umfrage die Energiewende, also den Ausbau der erneuerbaren Energien und den Kohleausstieg. 59 Prozent stimmten in der von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie zu, dass die Energiewende unabdingbar sei, um die Klimaziele zu erreichen, wie die gewerkschaftsnahe Stiftung mitteilte. Sorgen bereiteten die möglichen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Folgen, zudem halte nur rund ein Drittel der Beschäftigten die aktuellen Ziele für den Ausbau Erneuerbarer für realistisch, ein Drittel sei unentschieden, ein Drittel finde sie unrealistisch. Unabhängig von der politischen Präferenz sei eine deutliche Mehrheit dafür, die staatliche Förderung und Gestaltung der Energiewende an klare soziale Kriterien und gute Arbeitsbedingungen zu binden, wozu Tarifverträge und Mitbestimmung zählten.

