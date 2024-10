Es gibt sie also doch: Schwächephasen und einschneidende Korrekturen bei Qualitätsaktien. Doch diese Unternehmen kommen auch wieder zurück - und das in fulminanter Art und Weise. Langfristig orientierte Anleger agieren mit Weitblick und kaufen den Dip gekonnt, genau wie es der AKTIONÄR seinen Lesern in Ausgabe 41/2024 vor 4 Wochen bei der Netflix-Aktie empfohlen hat.Ein stabiles Geschäftsmodell mit einem tiefen Burggraben setzt sich am Ende durch - die Aktie erholt sich und der kleine Rückschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...