© Foto: Sven Hoppe/dpa



Die VW-Nutzfahrzeuge-Tochter Traton hält trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds am oberen Ende ihrer Gewinnprognose fest. Die Aktie startet mit einem dicken Minus in die Woche.Traton-Finanzchef Michael Jackstein kündigte am Montag an, dass das Unternehmen weiterhin eine bereinigte operative Rendite von 8 bis 9 Prozent anstrebe, auch wenn das Schlussquartal, besonders in Europa, herausfordernd bleibt. Der Konzern meldete ein Umsatzwachstum von 4 Prozent im Vergleich zu den Erwartungen und einen Anstieg des operativen Gewinns um 12 Prozent. Dies bringt den Umsatz der ersten neun Monate auf ein Plus von 3 Prozent, bei einer operativen Marge von 9,6 Prozent, was der Unternehmensprognose von 8 …