TAKKT hat die detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 vorgelegt, die im Einklang mit den schwachen vorläufigen Zahlen stehen. Der organische Umsatz sank im dritten Quartal um 14% auf EUR 269 Mio., während das EBITDA aufgrund von Einmalkosten um 32% auf EUR 20,5 Mio. zurückging. Bereinigt um die Einmalkosten verschlechterte sich die adj. EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr um 70 Basispunkte auf 9,0%. TAKKT sieht sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter ein schwächer als erwartet ausgefallener saisonaler Anstieg der Auftragseingänge seit September, ein schwieriges Marktumfeld und anhaltende interne Herausforderungen. Aus diesem Grund hatte TAKKT seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 nach unten korrigiert und bestätigte diese im Vorquartal. Das Unternehmen geht nun von einem organischen Umsatzrückgang von -15% bis -17% im Jahresvergleich und einer adj. EBITDA-Marge von 6,3% bis 7,1% aus. Die einmaligen Kosten werden mit ca. EUR 15-20 Mio. voraussichtlich höher ausfallen als ursprünglich erwartet. TAKKT hält die Balance zwischen Kostenmanagement und Investitionen in Wachstum und Prozesse. Auch wenn sich dies negativ auf die Profitabilität in Q4 auswirken könnte, erwartet das Unternehmen, dass der FCF aufgrund des geringeren Netto-WC relativ stabil bleibt. Die Analysten halten an ihren Schätzungen fest, die nach den Q3-Zwischenergebnissen angepasst wurden, und behalten ihr HALTEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 9,50 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





