Die Klöckner & Co SE, einer der größten unabhängigen Stahl- und Metalldistributeure in Europa und Nordamerika, verzeichnet einen leichten Kursrückgang. Am 28. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 4,835 EUR, was einem Tagesverlust von 0,31% entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs weist das Unternehmen bemerkenswerte Finanzkennzahlen auf. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,07 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 1,50 erscheint die Aktie nach gängigen Maßstäben unterbewertet.

Dividendenrendite und Zukunftsaussichten

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Klöckner eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,33% entspricht. Angesichts der robusten Finanzlage und der strategischen Ausrichtung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit bleibt das Unternehmen trotz der Herausforderungen in der Stahlindustrie gut positioniert für [...]

