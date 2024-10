Die Deutsche Telekom AG setzt ihren Kurs zur Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland fort. Im September 2024 wurden an 333 Standorten die Kapazitäten erweitert, was die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens zur Netzoptimierung unterstreicht. Diese Investitionen in die Infrastruktur sind entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Telekommunikationsriesen.

Aktienperformance und Analysteneinschätzungen

An der Börse zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt stabil. Mit einem Kurs von 28,09 Euro bewegte sich das Papier nahe seines 52-Wochen-Hochs von 28,33 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 32,93 Euro. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,90 Euro je Aktie, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte.

