Butte Energy Inc. gab den erfolgreichen Erwerb einer 100%-Beteiligung am hochgradigen Silberprojekt El Quevar in der argentinischen Provinz Salta bekannt. Die Akquisition wurde durch den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Silex Argentina S.A., einem Tochterunternehmen der Golden Minerals Company, zu einem Gesamtpreis von 3.500.000 $ abgeschlossen.



Der Kauf von El Quevar sei ein wichtiger Meilenstein für Butte und positioniert das Unternehmen als aufstrebende Kraft in der Silberzukunft, heißt es in ihrer Meldung. Ihr Ziel sei es, Silberprojekte von Weltklasse in bergbaufreundlichen Regionen voranzutreiben. Nach der Übernahme werden die zuvor vom Handel ausgesetzten Stammaktien von Butte voraussichtlich am heutigen Montag, den 28. Oktober 2024 unter dem neuen Namen Argenta Silver Corp. mit dem Tickersymbol 'AGAG' wieder an der TSX Venture Exchange gehandelt werden, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Börse.



Argenta Silver Corp. ist ein Silberexplorationsunternehmen, mit Aktivitäten in Südamerika, das sich der Förderung von Projekten zur Unterstützung der globalen Energiewende verschrieben hat.



