Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Private Assets SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um 3,3 Prozent auf 70,6 Mio. Euro verbucht und dabei vor allem unter der konjunkturellen Schwäche im Heimatmarkt gelitten. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten sei aber zu beachten, dass die Entwicklung primär den Gießereibereich betreffe, der zudem noch durch Sondereffekte im Zusammenhang mit der unter Kostenaspekten erfolgten Produktionsverlagerung von Bad Saulgau nach Spanien zu verdauen habe. Zwar sei es auch bei anderen Tochtergesellschaften teilweise zu kundenseitigen Projektverschiebungen und verzögerten Auftragserteilungen gekommen, jedoch nicht zu Stornierungen. Und ein Teil der Beteiligungen entwickele sich sogar auch völlig unabhängig von den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und negativen Trends in ihrem jeweiligen Branchenumfeld sehr erfreulich. Auf Basis der Halbjahreszahlen sowie der angepassten Guidance habe der Analyst zwar die Schätzungen zurückgenommen, erachte er die Hamburger Beteiligungsgesellschaft mit ihrem "Beyond Restructuring"-Ansatz und der zunehmenden Internationalisierung aber unverändert als sehr gut. In der Folge ermittelt der Analyst ein Kursziel von 12,00 Euro (zuvor: 12,50 Euro) und stuft das Papier unverändert mit "Kaufen" ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.10.2024, 11:10 Uhr)



