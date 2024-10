Original-Research: LKPF Laser & Electronics SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu LKPF Laser & Electronics SE

Unternehmen: LKPF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 28.10.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q3: Investitionszurückhaltung führt zu verhaltenem Geschäftsausblick trotz eindrucksvoller LIDE-Nachfrage



LPKF hat vergangenen Donnerstag die Ergebnisse der ersten neun Monate bekanntgegeben. Die konjunkturelle Schwäche in einzelnen Teilbereichen konnte nicht vollständig von der starken Entwicklung der vielversprechenden LIDE-Technologie kompensiert werden, sodass das Unternehmen die Guidance leicht gesenkt hat. Zudem wurde am Mittwoch der Weggang des CFOs Christian Witt zum Jahresende zum Schweizer Hochtechnologieunternehmen Comet verkündet.



Weiterhin verhaltene Umsatzdynamik: Im dritten Quartal musste LPKF einen Erlösrückgang auf 27,3 Mio. EUR (-17,3% yoy) verzeichnen, womit der Wert nur in der unteren Hälfte der im Juli veröffentlichten Guidance von 26 - 31 Mio. EUR liegt. Grund hierfür ist insbesondere die schwache Entwicklung im Welding-Segment, welches unter der rückläufigen Nachfrage im Automobilbereich leidet und nach einem soliden ersten Halbjahr nun mit ca. -40% yoy auf 3,1 Mio. EUR die schwächste Performance im Konzern erzielte. Im Gegensatz dazu wurden Anlagen basierend auf der LIDE-Technologie weiter stark nachgefragt, sodass der Vorstand für FY24 nun sogar mit einer Verdopplung der Erlöse gegenüber dem Vorjahr rechnet (MONe: 10,2 Mio. EUR). Nach 9M/24 steht weiterhin ein leichtes Erlöswachstum auf Konzernebene i.H.v. 2,0% yoy zu Buche.



Effizienzprogramm soll Ergebniswachstum in FY25 unterstützen: Angesichts der verhaltenen Top Line-Entwicklung zeigte sich auch die operative Ergebnisentwicklung unter Druck. Mit einem EBIT von -1,2 Mio. EUR erzielte LPKF auch im dritten Quartal ein negatives Ergebnis, welches zudem deutlich unter Vorjahr (Q3/23: 2,7 Mio. EUR), aber in der Mitte der kommunizierten Prognosebandbreite (adj. EBIT: -3 bis +2 Mio. EUR) und etwas oberhalb unserer Erwartung lag. Zudem wurde ein weiteres Kostensenkungsprogramm verkündet, welches in den Bereichen Materialaufwand und Personal weitere Einsparungen erzielen und die Fixkostenbasis senken soll.

Anpassung der Prognosen: Aufgrund der anhaltenden Schwäche im Automobilsektor, die Segment Welding belastet, und des verzögerten Ramp-Ups von ARRALYZE reduzieren wir unsere Umsatzprognosen für FY24 und die Folgejahre. Die starke Performance der auf LIDE basierenden Anlagen, für die wir unsere Erwartungen anheben, können die fehlenden Erlöse u.E. nicht vollständig ausgleichen. Die erstenpositiven Anzeichen des zu Jahresbeginn angekündigten Effizienzprogramms nehmen wir trotz der etwas geringeren Umsätze zum Anlass, die Margenerwartungen für 2024ff. leicht zu erhöhen.

Fazit: Die konjunkturelle Schwäche führt auch bei LPKF zu einem durchwachsenen Jahr 2024, in welchem jedoch durch die teilweise schon umgesetzten Sparprogramme auf der Kostenseite wichtige Fortschritte gemacht wurden. Zusammen mit einer vielversprechenden LIDE-Technologie sollte der Blick aufs kommende Jahr positiver ausfallen und in einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis resultieren. Die anhaltende Nachfrageschwäche in einzelnen Segmenten lässt uns zunächst jedoch weiterhin vorsichtig auf den Jahresstart 2025 blicken, sodass wir weiterhin an unserer Halten-Empfehlung mit einem Kursziel von 10,00 EUR festhalten.



