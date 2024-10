Wien (www.fondscheck.de) - Mit dem Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB dachte Ali Masarwah, alles richtig gemacht zu haben: Der Luxemburger Indexfonds war günstig und passte hervorragend in das "ETF Portfolio Nachhaltigkeit", das er Anlegern über sein Portal Envestor.de anbietet, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...