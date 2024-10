Emmerson Resources Limited, CuFe Limited und Tennant Minerals Limited geben bekannt, dass sie eine strategische Allianz gegründet haben, um gemeinsam auf ihren Erschließungsmöglichkeiten für Kupfer, Gold und kritische Metalle in der Region Tennant Creek im Northern Territory zusammenzuarbeiten.

Die Ziele der Allianz umfassen:

Beurteilung der Erschließungsmöglichkeiten einschließlich der Realisierbarkeit einer einzigen Verarbeitungsanlage für mehrere Benutzer in der hochgradigen Region Tennant Creek sowie:

- Optimaler Aufbau und Standort der Verarbeitungsanlage

- Minenplanung

- Endprodukte, die produziert werden sollen

- Infrastrukturanforderungen, darunter Personal, Reisen, Strom, Wasser, Unterkunft, Transport, Logistik, Dienstleistungen und Lieferung von Reagenzien

- Umweltanforderungen und -überlegungen, einschließlich Genehmigungen und Zulassungen

- allgemeine Logistik

Durchführung einer Scoping-Studie zu Erschließungsmöglichkeiten für die Lagerstätten, die sich zu 100 Prozent im Besitz von Emmerson und Tennant Minerals befinden, sowie die von CuFe Limited betriebenen JV-Lagerstätten (CuFe 55 % / Gecko Mining Company P/L 45 %)

Nach Abschluss der Scoping-Studie Durchführung einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) auf den bevorzugten Gebieten zur Erschließung der Lagerstätten

Untersuchung potenzieller Synergien mit anderen Explorations- und Erschließungsunternehmen in der Region

Verpflichtung zur Zusammenarbeit, einschließlich gemeinsamer Finanzierung der Arbeiten der Allianz

Arbeiten sollen im 4. Quartal 2024 beginnen

28. Oktober 2024 / IRW-Press / Vincent Algar, Managing Director von Tennant Minerals, sagte: "Die Produktionsgeschichte von Tennant Creek für Kupfer und Gold unterstützt das Modell einer gemeinsamen Anlage, das wir mit dieser Zusammenarbeit testen möchten. Die Strategie führt zu einem kürzeren Weg hin zur Produktion und bietet TMS einen Anreiz, seine Explorationsbemühungen fortzuführen, um weitere Entdeckungen wie Bluebird auf unseren Konzessionsgebieten zu machen."

Mike Dunbar, Managing Director von Emmerson, sagte: "Einige der hochgradigen Kupfer- Gold und kritischen Metall-Lagerstätten in der Region Tennant Creek beginnen als relativ kleine Minen, steigern sich aber erheblich, sobald mit dem Abbau begonnen wird. Bei den aktuellen umweltbedingten, regulatorischen und finanziellen Hürden ist die unabhängige Erschließung dieser nicht allzu großen Lagerstätten zurzeit deutlich schwieriger als in der Vergangenheit. Daher ist meiner Meinung nach ein gemeinsamer Ansatz und die Zusammenarbeit mit ähnlich denkenden, an der ASX notierten Unternehmen, mit denen man gemeinsam betriebene Anlagen testet, um die Tätigkeiten für eine moderne Erschließung zu verbessern, die beste Möglichkeit, diesen Bereich zu erschließen. Ich freue mich darauf, mit den Teams von Tennant Minerals und CuFe zusammenzuarbeiten, da ich davon überzeugt bin, dass dies zu den besten Erschließungsmöglichkeiten für jedes der Unternehmen und die Gemeinschaft bei Tennant Creek insgesamt führt."

Mark Hancock, Executive Director von CuFe, sagte: "Wir freuen uns, dass wir eine Vereinbarung über eine strategische Allianz unterzeichnet haben, um das Potenzial für eine einzige, für mehrere Benutzer zugängliche Verarbeitungsanlage für Kupfer, Gold und kritische Metalle für unsere Mineralressourcen sowie andere kürzliche hochgradige Explorationsentdeckungen in der Region Tennant Creek im Northern Territory zu untersuchen. Mit den historischen hochgradigen Lagerstätten Orlando und Gecko, die über 127.500 Tonnen Kupfer und 232.000 Unzen Gold produzierten, bilden die übrigen Mineralressourcen das Rückgrat der Allianz, während die Möglichkeit, auch von den kürzlichen, hochgradigen Entdeckungen von Tennant Minerals und Emmerson in der Region zu profitieren, eine einmalige Erschließungsmöglichkeit darstellt."

CuFe Limited (CuFe), Emmerson Resources Limited (Emmerson) und Tennant Minerals Limited (Tennant) (die Parteien) geben bekannt, dass sie eine wichtige Vereinbarung über eine strategische Allianz unterzeichnet haben, um das Potenzial für eine einzige, von mehreren Betreibern benutzbare Verarbeitungsanlage für Kupfer, Gold und kritische Metalle für ihre Mineralressourcen und kürzliche hochgradige Explorationsentdeckungen in der Region Tennant Creek im Northern Territory (siehe Abbildung 1) zu untersuchen.

Zusammen kontrollieren die Parteien 7,3 Mt mit 0,6 g/t Gold, 1,7 % Kupfer für 145.000 Unzen Gold und 127.000 Tonnen Kupfer in Mineralressourcen (siehe Tabelle 1 für eine Aufschlüsselung der JORC-Mineralressourcen) sowie die kürzlichen hochgradigen Kupfer-, Gold und kritische Metallentdeckungen in der Region Tennant Creek. Dazu zählen Tennant Minerals Entdeckung Bluebird, die Abschnitte von bis zu 61,8 m mit 2,3 % Cu und 0,4 g/t Gold sowie 63 m mit 2,1% Cu und 4,6 g/t Gold (siehe ASX:TMS-Meldungen vom 12. Februar 2024 und 17. August 2022) ergab, sowie Emmersons Prospektionsgebiet Jasper Hills und die nahegelegene Entdeckung Hermitage, die Abschnitte von bis zu 119 m mit 3,3 % Cu und 0,87 g/t Gold und 94,4 m mit 2,74 % Cu und 5,58 g/t Gold ergab (siehe ASX:ERM-Meldung vom 17. August 2022).

Der Allianz ist bewusst, dass wie bei allen historischen hochgradigen Lagerstätten im Bezirk Tennant Creek die unabhängige Erschließung der Lagerstätten wirtschaftlich herausfordernd sein kann. Doch durch eine Zusammenarbeit kann das Potenzial der Lagerstätten kombiniert werden, sodass die Gruppe gemeinsam größere, bedeutendere und finanziell attraktivere Erschließungsmöglichkeiten untersuchen kann. Diese Strategie wird eine bedeutende Veränderung im Ausmaß jeder potenziellen Erschließung im Bezirk Tennant Creek bewirken, von der jedes der Unternehmen und die Gemeinschaft Tennant Creek insgesamt profitieren werden.

Die geplante gemeinsame Anlage ähnelt der Art und Weise, wie Tennant Creek Mineral Field (TCMF) in der Vergangenheit betrieben wurde, und verfügt über zentralisierte Verarbeitungsanlagen aus einer Vielzahl von hochgradigen Minen, die die Verarbeitungsanlagen durch ein "Hub and Spoke"-Erschließungs- und Betriebsmodell beliefern. Es ist diese Art von Erschließungs- und Verarbeitungslösung, die die strategische Allianz aktiv untersuchen möchte. Als ein erster Schritt hat die Allianz damit begonnen, Informationen zu überprüfen, um Möglichkeiten für die erste Scoping-Studie zu finden und anschließend schnell zu einer Vormachbarkeitsstudie überzugehen. Wir freuen uns schon jetzt auf die positiven Ergebnisse.

In der Region Tennant Creek besteht eine große Möglichkeit für eine dezidierte, von mehreren Betreibern genutzte Verarbeitungsanlage für Kupfer (und andere damit verbundene Metalle, einschließlich Gold). Eine geplante Kupfer-, Gold- und kritische Metallverarbeitungsanlage wäre unabhängig von der reinen CIL-Goldanlage, die derzeit in der Region von Emmersons Joint-Venture-Partner TCMG gebaut wird.

Abbildung 1: Bezirk Tennant Creek mit den Standorten der Projekte von CuFe, Tennant Minerals und Emmerson sowie dem von Emmersons Explorations-Joint-Venture (EEJV) mit TCMG abgedecktem Gebiet

Hinweis: Zitierte Produktion aus großen historischen Lagerstätten nach Ahmad, M. und Munson, T.J. (2013). Geologie und Mineralressourcen im Northern Territory, Sonderausgabe 5, für die Minen Chariot und Malbec West; zitierte Produktion von Giants Reef bis Ende des Monats September 2005 (Giants Reef interne Berichte).

Einzelheiten der Vereinbarung.

Heads of Agreement zwischen CuFe, Tennant Minerals und Emmerson Resources.

Schafft den Rahmen für eine Zusammenarbeit zur Beurteilung einer gemeinsamen Verarbeitungsanlage.

Gründet ein Komitee aus jeweils dem CEO jedes Unternehmens und technischen Teams, um Daten zu überprüfen und einen Weg zur Produktion mit getrennten Minen und einer einzigen Verarbeitungsanlage zu überlegen.

Ziel der Zusammenarbeit ist eine Scoping-Studie zur Bewertung der Erschließungsoptionen, einschließlich der Realisierbarkeit einer einzigen, von mehreren Betreibern nutzbaren Verarbeitungsanlage in der Region Tennant Creek, sowie, sollte dies zu positiven Ergebnissen führen, einer möglichen Vormachbarkeitsstudie. Die Scoping-Studie wird Folgendes umfassen:

- Optimaler Aufbau und Standort der Verarbeitungsanlage

- Minenplanung

- Endprodukte, die produziert werden sollen

- Infrastrukturanforderungen, darunter Personal, Reisen, Strom, Wasser, Unterkunft, Transport, Logistik, Dienstleistungen und Lieferung von Reagenzien

- Umweltanforderungen und -überlegungen, einschließlich Genehmigungen und Zulassungen

- allgemeine Logistik

Bedingungen schützen die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen und das geistige Eigentum.

Externe Kosten werden zu gleichen Teilen geteilt.

Alle neuen Teilnehmenden müssen von allen Parteien genehmigt werden.

-Ende-

Diese gemeinsame Pressemitteilung wurde von den Boards of Directors von Emmerson Resources Limited, CuFe Limited und Tennant Minerals Limited genehmigt.

