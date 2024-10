Bundles of Five Dollar Bills Die EZB dreht an der Zinsschraube. Für Sparer hat Madame Lagarde damit eher schlechte Nachrichten, aber derzeit gibt es noch attraktive Konditionen. Der Smartbroker geht mit einem neuen Angebot in den Markt und liefert dabei überzeugende Konditionen. Im Detail: SMARTBROKER+ erweitert sein Angebot und bietet seinen Kundinnen und Kunden ab sofort die Möglichkeit, ein neues Zinskonto mit einem attraktiven Zinssatz von derzeit 3,25 % pro Jahr zu eröffnen. Damit zählt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...