Friedberg (ots) -- Neben dem vollelektrischem SUV wird ein weiteres SUV im C-Segment für Europa angekündigt- Modernste Konnektivität wie Google Built-in und zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme- Neue Modelle erweitern das Angebot in wichtigen europäischen WachstumssegmentenMitsubishi Motors kündigt die Fortsetzung seiner Produktoffensive in Europa mit einem weiteren neuen SUV im C-Segment an, das 2025 auf den Markt kommen wird. Das neue SUV wird mit einem Benzin- und Vollhybrid-Antrieb, fortschrittlichen Sicherheitstechnologien und modernster Konnektivität inklusive integrierten Google-Services ausgestattet sein. Dieses neue Modell kommt zusätzlich zu dem bereits angekündigten 100% elektrischen SUV.Mit der Einführung dieser beiden neuen Modelle im nächsten Jahr, wird der japanische Hersteller im Rahmen seiner Produktoffensive seit 2023 mit dem ASX, dem COLT und dem neuen Outlander insgesamt fünf neue Modelle auf dem europäischen Markt einführen.Zusammen mit dem Flaggschiff, dem neuen Outlander, und dem kompakten ASX, bilden die beiden neuen Modelle das Rückgrat einer äußerst wettbewerbsfähigen, elektrifizierten SUV-Modellpalette, die modernste vollelektrische, Plug-in-Hybrid- und Hybrid-Antriebe sowie hochmoderne fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und umfassende Konnektivität, wie zum Beispiel Google Built-in, umfasst."Mit dieser zweigleisigen Herangehensweise in Europas größtem Segment werden wir eine vielfältige Palette elektrifizierter Modelle anbieten, und damit ein breites Angebot in verschiedenen Preissegmenten für unterschiedliche Kundenanforderungen abdecken", sagte Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe. "Zusammen mit dem kompletten Paket an Assistenz- und Sicherheitstechnologien und der integrierten Google-Konnektivität wird Mitsubishi Motors einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft machen.""Wir freuen uns sehr, mit den neuen Mitsubishi-Modellen die Position der Marke auf dem deutschen Markt weiter ausbauen zu können", ergänzt Jens Schulz, Geschäftsführer der MMD Automobile GmbH, Importeur für Mitsubishi Motors in Deutschland. "Es ist auch ein klares Bekenntnis von Mitsubishi Motors zum europäischen Markt und unterstreicht unsere Ambitionen, mit neuen modernen und attraktiven Modellen die Produktoffensive der letzten beiden Jahre auch im neuen Jahr erfolgreich fortzuführen".Verbrauchs- und EffizienzwerteASX BASIS/PLUS 1.0 Turbo 67 kW (91 PS) 6-Gang Energieverbrauch 5,8 l/100 km Benzin; CO2-Emission 131 g/km; CO2-Klasse D; kombinierte Werte.**ASX Mildhybrid 1.3 Turbo Energieverbrauch 6,0 l/100 km Benzin; CO2-Emission 135 g/km; CO2-Klasse D;ASX Hybrid Energieverbrauch 5,9 l/100 km Benzin; CO2-Emission 133 g/km; CO2-Klasse D; kombinierte Werte.**COLT 1.0 Energieverbrauch 5,2-5,4 l/100 km Benzin; CO2-Emission 118-121 g/km; CO2-Klasse D;COLT Hybrid Energieverbrauch 4,2-4,3 l/100 km Benzin; CO2-Emission 96-97 g/km; CO2-Klasse C;Der Outlander Plug-in Hybrid wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert und das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten. Für dieses Modell liegen noch keine verbindlichen WLTP-Werte vor.**Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Weitere Infos unter mitsubishi-motors.de.Pressekontakt:Jörg MachalitzkyManager Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 60 31 6896-570Mobil: +49 151 23 88 77 65Original-Content von: MMD Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169041/5896673