Unter dem Motto "All you need is Signature!" hat das Social Commerce-Unternehmen LR Health Beauty ein hochwertiges, dekoratives Kosmetiksortiment mit dem Namen LR ZEITGARD Signature auf den Markt gebracht.

Die neue Premium-Linie, bestehend aus 19 Produkten, überzeugt durch die Kombination aus innovativen Technologien und Texturen mit pflegenden Inhaltsstoffen. Durch das moderne, exklusive Design spricht LR ZEITGARD Signature stilorientierte Menschen jeden Alters an. Kreiert wurde das neue Sortiment gemeinsam mit erfahrenen Beauty-Experten und Makeup-Artisten.

LR ZEITGARD Signature: Macht die tägliche Beauty-Routine zum Kinderspiel

Von der Produktauswahl bis hin zur Anwendung zeichnet sich die Marke LR ZEITGARD Signature durch ihre Klarheit und Reduktion auf das Wesentliche aus. Die Texturen und Farben der Produkte sind ideal aufeinander abgestimmt und erzielen für alle Hauttypen ein harmonisches Ergebnis. Die zugehörigen, von LR bereitgestellten Online-Tutorials unterstützen die Kundinnen und Kunden dabei, ihren individuellen Look umzusetzen.

Dr. Andreas Laabs, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR, ist vom großen Potenzial der Markteinführung überzeugt: "Unsere internationale Vertriebspartnerschaft besteht zu 80 aus weiblichen Führungskräften, die wiederum einen großen weiblichen Kundenstamm betreuen. Wir haben in den vergangenen Jahren verstärkt wahrgenommen, dass ihr Wunsch nach einer erstklassigen Makeup-Linie immer größer geworden ist. Mit LR ZEITGARD Signature treffen wir deshalb genau den richtigen Nerv."

Zusammenarbeit mit der Vertriebspartnerschaft: Ein essenzieller Erfolgsfaktor

Das LR Geschäftsmodell basiert auf der Weiterempfehlung des Produktsortiments. Aus diesem Grund berücksichtigt das Unternehmen im Zuge von Neuentwicklungen auch stets die Expertise seiner Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Andreas Laabs erklärt, warum: "Unsere Partnerschaft kennt die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden dank des persönlichen Austauschs am besten. Sie in den Produktentstehungsprozess einzubeziehen ist für uns essenziell, um innovative Lösungen auf den Markt zu bringen." Dass diese Strategie funktioniert, bewies das Ahlener Unternehmen bereits bei vorherigen Launches. Die Einführungen der Produktlösungen LR BODY MISSION und der LR HEALTH MISSION zählen seither zu den erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Auf diese Erfolge möchte der Hersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte mit der neuen dekorativen Kosmetiklinie aufbauen.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.

