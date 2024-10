Die Mercedes-Benz Group Aktie zeigt sich volatil an der Börse. Während der Kurs am Freitag zunächst um 0,9 Prozent auf 57,29 EUR fiel, konnte er sich am Montag leicht erholen und stieg um 0,3 Prozent auf 57,98 EUR. Trotz dieser Schwankungen bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 74,10 EUR deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Aktie befindet sich derzeit etwa 35 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das im April 2024 erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 4,55 EUR je Aktie, was einem Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 5,30 EUR entspricht. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 10,05 EUR je Aktie. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Mercedes-Benz einen leichten Umsatzrückgang um 1,23 Prozent auf 36,74 Milliarden EUR, während das Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR auf 2,95 EUR sank. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 13. Februar 2025 erwartet.

