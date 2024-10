Boomi, der Marktführer bei intelligenter Integration und Automatisierung, gab heute die Partnerschaft mit BASE life science (BASE) bekannt. Das Infosys-Unternehmen ist Anbieter von Managed Services und hat sich darauf spezialisiert, die Nutzung von Cloud-basierten Systemen für die Life-Science-Branche zu optimieren. Aufbauend auf der bereits bestehenden Partnerschaft zwischen Boomi und Infosys arbeiten BASE und Boomi gemeinsam daran, die Integrationsmöglichkeiten für Unternehmen der Life-Science-Branche zu verbessern, die von veralteten Technologien auf die Veeva Vault Platform umsteigen. Diese Partnerschaft erweitert die Kooperation von Boomi mit Veeva, einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Software für die Life-Science-Branche, darunter Anwendungen für Enterprise Content Management, Customer Relationship Management und Datenmanagement. Die Partnerschaften von Boomi mit BASE und Veeva sollen Life-Science-Unternehmen dabei helfen, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren, um die Produktivität während des gesamten Lebenszyklus der Wirkstoffentwicklung zu steigern.

Boomi Partners with BASE life science to Accelerate Digital Transformation Across the Life Sciences Industry (Graphic: Business Wire)

Laut einem Bericht des Tufts Center for the Study of Drug Development belaufen sich die durchschnittlichen Entwicklungskosten für ein verschreibungspflichtiges Medikament, das die Marktzulassung erhält, auf etwa 2,6 Milliarden US-Dollar. Dies beinhaltet die Kosten der klinischen Studien und den Zeitaufwand für die Entwicklung.1 Hohe regulatorische Hürden erhöhen die Komplexität des Entwicklungszyklus, da Unternehmen strenge Zulassungsverfahren durchlaufen müssen, um die Sicherheit und Wirksamkeit nachzuweisen. Zudem wird der Workflow durch die Integration verschiedener Datenquellen und die erforderlichen Beiträgen verschiedener Stakeholder verkompliziert die Folge sind Ineffizienzen und Verzögerungen bei der Bereitstellung innovativer Therapien für Patienten.

"Unsere Partnerschaft mit Boomi wird unsere Fähigkeit erweitern, integrierte Lösungen für Life-Science-Unternehmen bereitzustellen", so Ole Hansen, Senior Vice President, Global Partnerships and Sales bei BASE life science. "Gemeinsam werden wir die Integration einfacher, schneller und effizienter gestalten, damit sich diese Unternehmen auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können, nämlich die Gesundheitsversorgung zu verbessern."

Die Partnerschaft von Boomi mit BASE spiegelt das wachsende Engagement für die Transformation der Integrationsstrategie der Life-Science-Branche wider. Sie hilft Unternehmen, veraltete Restriktionen zu überwinden und digitale Lösungen einzuführen, die in jeder Phase der Wirkstoffentwicklung Mehrwert bietet. Im Zuge dieser Kooperation wird Boomi das Life-Science-Know-how von BASE nutzen, um maßgeschneiderte Integrationslösungen zu liefern, die auf die speziellen Bedürfnisse und Herausforderungen von Pharmaunternehmen bei der Migration von Altsystemen auf die Veeva Vault Platform eingehen.

"Dank der Partnerschaft mit BASE life science ist Boomi hervorragend positioniert, um den komplexen Anforderungen des Life-Sciences-Marktes besser gerecht zu werden. Dies steht auch im Mittelpunkt unserer Partnerschaft mit Veeva", kommentiert Dan McAllister, Senior Vice President of Global Alliances and Channels bei Boomi. "Gemeinsam können wir Unternehmen die erforderlichen Tools an die Hand geben, um ihre vielfältigen Systeme und Datenquellen nahtlos zu integrieren, sodass sie sich voll und ganz auf Innovationen und ihre Geschäftsziele konzentrieren können."

Zu den wichtigsten Vorteilen der Partnerschaft von Boomi und BASE life science gehören:

Biowissenschaftliche Expertise: Mit dem tief reichenden Verständnis von BASE für regulatorische und branchenspezifische Anforderungen können die Integrationsmöglichkeiten der Boomi Enterprise Platform speziell an die Bedürfnisse von Life-Science-Unternehmen angepasst werden, um ihnen zu helfen, komplexe Regulierungsvorschriften effektiv zu erfüllen.

Mit dem tief reichenden Verständnis von BASE für regulatorische und branchenspezifische Anforderungen können die Integrationsmöglichkeiten der Boomi Enterprise Platform speziell an die Bedürfnisse von Life-Science-Unternehmen angepasst werden, um ihnen zu helfen, komplexe Regulierungsvorschriften effektiv zu erfüllen. Unterstützung der Integrationsstrategie in allen Geschäftsbereichen: Die Partnerschaft zwischen Boomi und BASE adressiert die Notwendigkeit einer optimierten Integration von Life-Science-Unternehmen mit Veeva Vault-Anwendungen und sonstigen ergänzenden Lösungen. Durch die Integration von Handels-, FuE-, Qualitäts- und anderen Funktionen können Unternehmen die Zusammenarbeit während des gesamten Lebenszyklus der Wirkstoffentwicklung und der Kommerzialisierung verbessern.

Die Partnerschaft zwischen Boomi und BASE adressiert die Notwendigkeit einer optimierten Integration von Life-Science-Unternehmen mit Veeva Vault-Anwendungen und sonstigen ergänzenden Lösungen. Durch die Integration von Handels-, FuE-, Qualitäts- und anderen Funktionen können Unternehmen die Zusammenarbeit während des gesamten Lebenszyklus der Wirkstoffentwicklung und der Kommerzialisierung verbessern. Verbesserte Integrationsmöglichkeiten: Die Partnerschaft wird die Integration wichtiger Geschäftsanwendungen vereinfachen und Life-Science-Unternehmen während der Umstellungsphase von Altsystemen auf moderne, Cloud-basierte Architekturen unterstützen.

Die Partnerschaft wird die Integration wichtiger Geschäftsanwendungen vereinfachen und Life-Science-Unternehmen während der Umstellungsphase von Altsystemen auf moderne, Cloud-basierte Architekturen unterstützen. Skalierbarkeit und Flexibilität: Die Kombination aus der Cloud-nativen Technologie von Boomi und dem Know-how von BASE verhilft Life-Science-Unternehmen zu einer elastischen Skalierbarkeit, die sich an ihre wachsenden Integrationsanforderungen anpasst und die Kosteneffizienz und betriebliche Effizienz optimiert.

Die Kombination aus der Cloud-nativen Technologie von Boomi und dem Know-how von BASE verhilft Life-Science-Unternehmen zu einer elastischen Skalierbarkeit, die sich an ihre wachsenden Integrationsanforderungen anpasst und die Kosteneffizienz und betriebliche Effizienz optimiert. Schnelle Bereitstellung und Automatisierung: Gemeinsam werden Boomi und BASE Unternehmen dabei unterstützen, Anwendungen schnell zu integrieren und Workflows zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und ihre Fähigkeit zu verbessern, Daten in Echtzeit zu erfassen, zu verwalten und zu analysieren.

Gemeinsam werden Boomi und BASE Unternehmen dabei unterstützen, Anwendungen schnell zu integrieren und Workflows zu automatisieren, Prozesse zu optimieren und ihre Fähigkeit zu verbessern, Daten in Echtzeit zu erfassen, zu verwalten und zu analysieren. Unterstützung einer umfassenden digitalen Transformation: Die Zusammenarbeit stärkt die Innovationskraft von Life-Science-Unternehmen, indem sie eine nahtlose Konnektivität zwischen Anwendungen, Diensten und Datenquellen ermöglicht und die Unternehmen dazu befähigt, ihre Anstrengungen auf die Bereitstellung lebenswichtiger Lösungen für den Gesundheitssektor zu fokussieren.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

