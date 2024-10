Die Norbit ASA Aktie verzeichnet trotz eines leichten Rückgangs am 28. Oktober 2024 eine beeindruckende Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 8,13 EUR ist die Aktie zwar um 0,61% im Vergleich zum Vortag gefallen, zeigt aber auf Monatssicht ein Plus von 14,11%. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: Die Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um satte 68,53% zulegen und liegt derzeit 47,97% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich solide. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 2,55 EUR je Aktie erwartet, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,74% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 24,07 angegeben, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist.

[...]

