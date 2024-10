Die RWE-Aktie zeigt sich am Montagmorgen im XETRA-Handel mit einem leichten Anstieg von 0,4 Prozent auf 30,82 EUR. Trotz des aktuellen Kursgewinns liegt das Papier noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, das am 14.12.2023 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie um 37,35 Prozent zulegen. Analysten sehen jedoch Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel für die RWE-Aktie wird mit 46,89 EUR angegeben, was eine erhebliche Steigerung zum aktuellen Kurs bedeuten würde.

Aktienrückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Parallel zur Kursentwicklung setzt RWE sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 21. bis 25. Oktober 2024 wurden insgesamt 75.500 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von 2.341.513,21 EUR zurückgekauft. Der Rückkauf dient dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen. Mit diesem Schritt unterstreicht das Unternehmen sein Vertrauen in die eigene Aktie und signalisiert Zuversicht für die zukünftige Geschäftsentwicklung.

Anzeige

Rwe-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rwe-Analyse vom 28. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Rwe-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rwe-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...