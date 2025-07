Das Gerät "Home Plus" von Sax Power erreichte im Ranking der Berliner Wissenschaftler mit 93,2 Prozent den bislang höchsten Wert in der Klasse bis fünf Kilowatt. Auch die Kombination von SMA mit "Sunny Smart Energy 5. 0" und "Home Storage 6. 5" kommt mit 92,8 Prozent auf einen höheren Effizienzwert als die bisherigen Spitzenreiter RCT Power und Fronius. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin testet regelmäßig Speichersysteme in den Leistungsklassen bis fünf und zehn Kilowatt. Im Frühjahr erfolgt dann normalerweise die Veröffentlichung des alljährlichen System Performance Index ...

