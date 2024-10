München (ots/PRNewswire) -- Trade Assurance bietet umfassenden Schutz durch sichere Zahlungen, Echtzeit-Auftragsverfolgung und nahtlose Services für den gesamten Transaktionsprozess.- Der Launch unterstreicht Alibaba.coms kontinuierliche Investitionen in Europa, um KMU den globalen Handel sicher und einfach zu gestalten und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-E-Commerce-Plattformen und Teil der Alibaba International Digital Commerce Group, setzt einen weiteren Meilenstein in seinem Engagement, den globalen Handel zu vereinfachen. Mit der Einführung von Trade Assurance in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien können europäische Händler ab sofort auf zusätzlichen Schutz und finanzielle Sicherheit im gesamten Transaktionsprozess zählen - und das ohne zusätzliche Aktivierungskosten.[1]Trade Assurance beruht auf vier zentrale Säulen, die KMU bei ihrer internationalen Expansion unterstützen:- Sichere Zahlungsabwicklung: Alibaba.com verwaltet den Zahlungsprozess sicher und hält das Geld bis zur erfolgreichen und einwandfreien Lieferung zurück. So werden Risiken wie Zahlungsausfälle oder -verzögerungen minimiert, und das Vertrauen im Handel mit europäischen Anbietern gestärkt.- Echtzeit-Auftragsverfolgung und Transparenz: Einkäufer und Verkäufer profitieren von einem Höchstmaß and Transparenz. Mit der Möglichkeit, den Bestellstatus in Echtzeit zu verfolgen, wissen sie stets, wann die Lieferung ankommt, was Transparenz und Effizienz deutlich erhöht.- Umfassender Kundenservice: Alibaba.com stellt eine engagierte Kundenbetreuung zur Verfügung, die sicherstellt, dass höchste Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit gewährleistet werden.- Wertvolle Einblicke in Einkäuferaktivitäten: Verkäufer erhalten anonymisierte Informationen über aktuelle Trends und Präferenzen potenzieller Einkäufer, was ihnen ermöglicht, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Annahme von Bestellungen zu treffen."Als Unternehmen, das sich auf medizinische Microneedling-Geräte und innovative Hautpflegekonzepte spezialisiert hat, freuen wir uns bei Dermaroller, unsere Lösungen über Alibaba.com weltweit verfügbar zu machen. Obwohl wir bereits in vielen Ländern aktiv sind, streben wir danach, unsere internationale Präsenz weiter auszubauen. Der Launch von Trade Assurance stärkt unser Vertrauen in geschützte Transaktionen, was für unsere Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung ist. Die Absicherung gegen Zahlungsausfälle und die Transparenz im Bestellprozess sind für uns besonders wichtig. Mit Trade Assurance können wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren, während Alibaba.com Sicherheit und Vertrauen bietet", sagte Michael Tomerius, CEO & Inhaber, Dermaroller GmbH.Karl Wehner, Managing Director bei Alibaba.com DACH, kommentierte: "Gerade deutsche Unternehmen benötigen beim Schritt in den globalen B2B-Onlinehandel ein hohes Maß an Sicherheit und Unterstützung. Mit Trade Assurance bieten wir genau dies - Vertrauen, Risikominimierung und zusätzliche Möglichkeiten, auf globaler Ebene zu wachsen. Trade Assurance ist nur eine von vielen Serviceleistungen, die wir in Europa ausbauen, um KMU zu stärken und ihnen zu ermöglichen, den globalen B2B-Handel in einem innovativen und zugleich sicheren Umfeld zu betreiben. Dank des umfassenden Schutzes über den gesamten Transaktionsprozess hinweg, können Hersteller und Anbieter nun ihr Geschäft mit mehr Vertrauen und weniger Risiko ausbauen. Darüber freue ich mich sehr."Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.[1] Transaktions- und Servicegebühren können anfallen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4991893/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabacom-fuhrt-trade-assurance-fur-europaische-handler-ein-ein-neuer-maWstab-fur-mehr-sicherheit-vertrauen-und-effizienz-im-internationalen-b2b-handel-302288621.htmlPressekontakt:Burson GmbH,Annika Dörnte,alibaba.germany@bcw-global.comOriginal-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164990/5896826