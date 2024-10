Berlin (ots) -In vielen Bücherregalen Deutschlands findet sich schon DAS Fantasybuch des Jahres. "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung" kommt jetzt auch als Hörbuch auf den Markt. Kino- und TV-Star Andreas Pietschmann erweckt die fantastische Welt der Wellvern-Saga zum Leben. Bekannt aus unter anderem den Serien "Dark" und "1899" schafft er mit seiner Erzählkunst eine ganz besondere Atmosphäre, in der die Abenteuer von Peter Turner und seinen Freunden zu einem fesselnden Hörerlebnis werden."Es ist keine Geschichte, die man in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Sie gleicht einem Epos, das mich sofort in seinen Bann gezogen hat", sagt Pietschmann. Das Setting sei definitiv außergewöhnlich. "Wir befinden uns im Steampunk. Das ist das Zeitalter zu Beginn der Technisierung, in dem unzählige Maschinen erfunden wurden und die Möglichkeiten unerschöpflich schienen", schwärmt der Schauspieler. Doch nicht nur die Erzählung hat den Wahl-Berliner überzeugt, sondern auch die Botschaft, die dahintersteckt."Werte, die in diesem Abenteuerroman eine große Rolle spielen, sind Mut, Zusammenhalt, Loyalität, Freundschaft, Abenteuerlust, aber gleichzeitig auch Besonnenheit und die Kraft, zu den eigenen Werten zu stehen. Das sind immer wichtige Themen, ob für Jugendliche, Kinder oder Erwachsene", findet er und so hat er sich für den ersten Band ins Tonstudio begeben. In vielen Stunden intensiver Arbeit ist dieses neue Hörbuch entstanden, das der Auftakt zu einer ganzen Reihe von insgesamt sechs Bänden ist.Im ersten Teil der Wellvern-Saga muss Peter Turner die schwierige Aufnahmeprüfung für die Elite-Schule Eden Hall bestehen. Doch schon die Reise dorthin birgt viele Gefahren und Abenteuer, die er mit seinen Freunden Hedi und Karl bewältigen muss. Peter ist ein ganz außergewöhnlicher Zwölfjähriger mit besonderen Fähigkeiten. Er kann Maschinen verstehen und mit ihnen sprechen. Doch das muss er auf seinem aufregenden Weg nach Eden Hall erst einmal selbst erkennen. Seine besondere Begabung ist geheimen Mächten nicht im Verborgenen geblieben. Und so beginnt für ihn die Reise seines Lebens.Hinter diesem groß angelegten Projekt steht das Berliner Studio 10119, ein innovatives Literaturstudio.Das Hörbuch "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung" kostet 19,99 EUR und ist ab dem 4. November 2024 überall zu hören, wo es Hörbücher gibt. Mehr Infos rund um die Wellvern-Welt gibt es hier: www.wellvern.shopISBN: 978-3-9826150-1-1Fotos und Bewegtbild auf Anfrage.Pressekontakt:Reineke-Partner GmbHTel.: 040 726 99 159info@reineke-partner.deOriginal-Content von: Studio 10119 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176040/5896840