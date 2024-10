Traton - Fahrzeughersteller mit robustem Quartalsbericht

Werbung







Der Volkswagen-Nutzfahrzeughersteller veröffentlichte am Montag seine Zahlen für das laufende Geschäftsjahr.





Der LKW- und Bushersteller Traton ist vor allem für die Marken MAN, Scania, International Motors und Volkswagen Truck & Bus bekannt. Der Großteil der Anteile des in München sitzenden Unternehmens liegen dabei in der Hand des Mutterkonzerns Volkswagen. Nun veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen für das laufende Geschäftsjahr. Demnach ist der Umsatz in den letzten neun Monaten um rund drei Prozent auf 35,3 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis steigerte sich um knapp 11 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Die operative Marge liegt damit bei 9,3 Prozent für das laufende Jahr. Trotz der vergleichsweise guten Ergebnisse bleibt das Unternehmen jedoch bei seinem Margenziel von 8 bis 9 Prozent für das Gesamtjahr. Diese Entscheidung sei im Hinblick auf die anhaltende Kaufzurückhaltung und ein anspruchsvolles Schlussquartal getroffen worden. Da das Unternehmen bereits am letzten Montag einige Eckdaten bekannt gegeben hatte, blieb die Überraschung an den Märkten aus. Im MDAX® notierte die Aktie zeitweise 2,4 Prozent niedriger bei 30,40 Euro. Im Hinblick auf das Gesamtjahr konnte die Traton-Aktie dieses Jahr bereits 40 Prozent an Wert zulegen.













Der Ausblick auf die Börsenwoche





Welche Termine in dieser Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:













Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite

www.hsbc-zertifikate.de

.





Quelle: HSBC