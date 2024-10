Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus verzeichnet einen bedeutenden Fortschritt auf dem indischen Markt. In Zusammenarbeit mit dem indischen Unternehmen Tata Advanced Systems wird erstmals ein komplettes Militärflugzeug, der Airbus C295, in Indien von einem Privatunternehmen gefertigt. Diese Entwicklung verspricht nicht nur einen Aufschwung für die indische Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern eröffnet auch neue Perspektiven für Airbus im wachsenden asiatischen Markt.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Airbus-Aktie reagierte zunächst verhalten auf diese Nachricht. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier leichte Schwankungen, bewegte sich aber in einem relativ engen Korridor zwischen 139 und 141 Euro. Analysten prognostizieren jedoch ein durchschnittliches Kursziel von 160,33 Euro, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Der Auftragswert für die 56 bestellten C295-Flugzeuge beläuft sich auf etwa 2,3 Milliarden Euro, was die finanzielle Bedeutung dieses Projekts für Airbus unterstreicht.

