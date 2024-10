DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG verkündet Fertigstellung von gleichzeitig drei Apps QluApp, QluDoc und QluCare!

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/28.10.2024/15:00) - Revolution im Gesundheitswesen: Qlupod AG feiert die gleichzeitige Fertigstellung der innovativen Apps QluApp, QluDoc und QluCare!

Die Qlupod AG setzt neue Massstäbe im Gesundheitswesen und sorgt mit gleich drei innovativen Apps für Aufsehen bei Ärzten, Spitälern, Krankenkassen, Pflegediensten, pflegenden Angehörigen und in der Fachpresse. Das zeigt sich unter anderem auf der Titelseite des angesehenen Telemedizin-Magazins "Healthcare Tech Outlook" vom 15. August 2024. Dort stellt Nikola Trajanov, Interim CEO und Partner der Qlupod AG, den Gesundheitsmonitor QluPod als umfassende Lösung vor, die die Gesundheitsversorgung grundlegend verändern kann. Das Magazin führt die Qlupod AG in den Top Ten der Anbieter von Telemedizinlösungen auf.

Die kürzlich fertiggestellten Anwendungen QluApp Pro, QluDoc und QluCare für Android und iOS bieten eine benutzerfreundliche Gesundheitsüberwachung, bei der die Anwender mit nur einem tragbaren Gerät fünf Vitalwerte messen, auslesen, speichern und mit dem behandelnden Arzt, dem Pflegepersonal oder mit Familienmitgliedern in Echtzeit teilen können. Auch weitere Services wie eine regelmässige Erinnerung an die Tabletteneinnahme oder das Speichern von Arztterminen gehören zum umfassenden Angebot. Mit den Apps betont die Qlupod AG ihren Anspruch, die digitale Gesundheitsversorgung auf eine neue Ebene zu heben und das Gesundheitswesen nachhaltig zu revolutionieren.

QluPod und QluApp - Vitalwerte jederzeit messen, verwalten und teilen

Die QluApp Pro gibt den Nutzern des Gesundheitsmonitors QluPod die Möglichkeit, wichtige Vitalwerte zu messen und langfristig zu verwalten. Blutdruck, Herzfrequenz, EKG, Blutsauerstoff und Körpertemperatur können direkt erfasst und in der App gespeichert werden. Die Besonderheit: Diese Daten können die Anwender in Echtzeit mit dem Arzt, dem Pflegepersonal oder mit ihren Angehörigen teilen. Das ermöglicht eine Vernetzung der Gesundheitsdaten und eine umfassende Versorgung der Patienten.

Durch die Erinnerungsfunktion zur Medikamenteneinnahme unterstützt die QluApp die Anwender auf ihrem Weg zu einem gesundheitsbewussten Leben und einem besseren Umgang mit chronischen Erkrankungen. "Wir möchten den Menschen die eigenverantwortliche Kontrolle über ihre Gesundheit ermöglichen und gleichzeitig die digitale Vernetzung zwischen Patienten und Pflegepersonal verbessern", erklärt Nikola Trajanov. "Die QluApp Pro erfüllt genau diese Anforderungen. Die App stellt einen gewaltigen Fortschritt für Anwender, medizinisches Personal und Institutionen dar und fördert eine gesundheitsbewusste Lebensweise".

Auch für professionelle Pflegekräfte wie die Mitarbeiter des Schweizer Pflegedienstes Spitex und andere bedeutet die QluApp eine erhebliche Arbeitserleichterung. Sämtliche Messwerte werden automatisch erfasst und gespeichert. So entfällt die zeitaufwendige manuelle Dokumentation, wodurch Fehler reduziert werden und sich die Effizienz des Pflegeprozesses deutlich erhöht. Die Anwendungen machen den Ablauf für alle Beteiligten schneller und einfacher. Das hohe Mass an Datenqualität sorgt ausserdem für Verlässlichkeit gegenüber den Krankenversicherungen und anderen offiziellen Stellen.

QluDoc - Effizienz und Präzision für Ärzte und Krankenkassen mit Telemed Service

Krankenkassen mit einem Telemed Service profitieren von der unmittelbaren und präzisen Einsicht in die Live-Gesundheitsdaten ihrer Patienten. So entfällt die Notwendigkeit, durch allgemeine Fragen zunächst die Symptome zu ermitteln. Die App stellt die wichtigsten Vitaldaten bereit und ermöglicht eine schnelle und fundierte Diagnose. Die Ärzte am Telefon können sofort auf die wesentlichen Gesundheitsdaten zugreifen und so schneller entscheiden, ob ein persönlicher Besuch in einer Arztpraxis oder sogar die Fahrt ins Spital erforderlich ist oder ob telefonisch eine Anamnese erstellt und die entsprechenden Medikamente verordnet werden können.

Mit der QluDoc-App bietet die Qlupod AG eine Lösung, die speziell für den modernen medizinischen Alltag entwickelt wurde. Die Patienten messen ihre Vitalwerte eigenständig zu Hause und übermitteln die Werte an ihren Arzt. Der Mediziner hat die Daten in Echtzeit zur Verfügung und kann eine fundierte Diagnose stellen, die sich direkt auf den Therapieansatz auswirkt. Diese Effizienz und Flexibilität, die sich durch den Einsatz der QluDoc-App ergeben, sparen Ressourcen in der Arztpraxis und garantieren gleichzeitig eine zeitgemässe medizinische Betreuung.

Mediziner und Pflegepersonal sind in der Lage, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen sowie Karriere und Familie besser zu vereinen. Sogar die Behandlung von Patienten von zu Hause aus und damit eine Teilzeittätigkeit vor Ort sind durch den Einsatz der QluDoc-App in Verbindung mit dem QluPod Gesundheitsmonitor möglich, ohne dass die Patienten auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung verzichten müssen.

QluCare - ein Bindeglied für Familien

Die QluCare-App richtet sich vor allem an Familienmitglieder und andere Pflegekräfte, die aktiv an der Gesundheitsüberwachung ihrer Angehörigen oder Patienten teilnehmen möchten. Vitalwerte, Medikamenteneinnahme und Erinnerungen an Arzttermine sind in der App jederzeit einsehbar. Das 5-in-1-Messgerät QluPod gehört in jeden Haushalt, weil den Anwendern mit dem Gesundheitsmonitor ein einfach zugängliches System zur Verfügung steht, das nicht nur beruhigt, sondern auch eine schnelle Unterstützung im Notfall ermöglicht.

Auch wenn Eltern, Grosseltern oder andere Personen noch kein Pflegefall sind, können Familienmitglieder über die App sicherstellen, dass ihre Angehörigen die Medikamente pünktlich einnehmen und ihre Werte stabil sind. Der Echtzeit-Einblick in die Gesundheitsdaten bietet eine zuverlässige und zeitgemässe Möglichkeit, sich auch bei grossen Entfernungen persönlich um das Wohl der Familie zu kümmern. Die QluCare-App stärkt den sozialen Rückhalt und bietet Angehörigen eine neue Art der Verbundenheit und Transparenz im Alltag und bei medizinischen Fragen und Problemen.

Verfügbarkeit und Ausblick

Die drei Applikationen QluApp, QluDoc und QluCare befinden sich aktuell in der Prüfungsphase bei Android und Apple und werden in Kürze in den App-Stores für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Mit der Einführung der Apps erschliesst sich der Qlupod AG neben dem Verkauf des Gesundheitsmonitors eine zweite Einnahmequelle durch Einkünfte aus Abonnements für die verschiedenen Anwendungen. Daher kann sich das Unternehmen nun fokussiert dem B2B-Markt widmen und entsprechende Partnerschaften mit Versicherungen, Spitexdiensten, Ärzten, Telemedizinunternehmen etc. eingehen.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere Webseite unter www.qlupod.com ( http://www.qlupod.com/ ).

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: office@qlupod.com Website: qlupod.eu

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2024 10:00 ET (14:00 GMT)