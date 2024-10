© Foto: picture alliance / NurPhoto | Bastiaan Slabbers



Die Märkte werden nach den US-Wahlen wahrscheinlich eine leichte Rallye verzeichnen, die die Anleiherenditen und Aktienkurse in die Höhe treiben wird, so die Strategen von Barclays.Die Analysten von Barclays unter der Leitung von Ajay Rajadhyaksha sind der Ansicht, dass die US-Wahl am 5. November höchstwahrscheinlich zu einem "reibungslosen Machtwechsel" führen wird, da die Bedenken hinsichtlich politischer Unruhen ihrer Meinung nach "übertrieben" sind. "Unserer Ansicht nach sollte es bei den meisten politischen Ergebnissen nach dem 5. November zu einer leichten Erleichterungsrallye kommen, da ein reibungsloser Machtwechsel in Sicht ist", so die Analysten von Barclays. Die Strategen sind …