Bergisch Gladbach (ots) -Die Feiertage bieten so einige Anlässe zum Anstoßen. Viele starten das neue Jahr darum bewusst alkoholfrei mit einer immer beliebteren Tradition: dem Dry January. Ein Monat, der zeigt, dass Mocktails und alkoholfreie Drinks keineswegs langweilig sind und mindestens genauso gut schmecken wie "die Klassiker". Mit den SODAPOP Getränkesirupen lassen sich im Handumdrehen köstliche Cocktails und Longdrinks zaubern - ganz ohne Alkohol. Wir haben zwei leckere Rezepte entwickelt, mit denen Ihre Leserinnen und Leser auch im Dry January nicht auf Genuss verzichten müssen.Grapefruit Granatapfel MocktailEin echter Hingucker - nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich hat der Grapefruit Granatapfel Mocktail einiges zu bieten. Die Säure der Grapefruit trifft auf die Süße des Granatapfels und sorgt so für ein spritziges Geschmackserlebnis.Zutaten für 1 Mocktail:- 120 ml Grapefruitsaft- 1 Grapefruit, in Scheiben geschnitten- Granatapfelkerne- 15 ml Tonic Water Sirup (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-tonic-water/) aus der SODAPOP Bar Edition- 120 ml aufgesprudeltes Leitungswasser - am besten mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/wassersprudler/)- 1 Thymianzweig- EiswürfelSo geht's:1. Eiswürfel in ein Glas füllen2. Granatapfelkerne dazu geben3. Grapefruit waschen, schneiden und eine Scheibe in das Glas geben4. 120 ml Grapefruitsaft hinzufügen5. Tonic Water Sirup (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-tonic-water/) aus der SODAPOP Bar Edition dazu geben6. Kühles Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/wassersprudler/) aufsprudeln und den Drink mit 120 ml auffüllen7. Mit einem Thymianzweig garnierenIpanemaTropisch, erfrischend und herrlich unkompliziert! Der Ipanema steht dem bekannten Getränkeklassiker Caipirinha in nichts nach. Limetten, Rohrzucker und ein Schuss Ginger Ale zaubern auch an dunklen und kalten Januartagen ein exotisch-leuchtendes Getränkeerlebnis ins Glas.Zutaten für 1 Mocktail:- 1 Limette- 2 TL Rohrzucker- 50 ml Maracujasaft- 15 ml Ginger Ale Sirup (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-ginger-ale/) aus der SODAPOP Bar Edition- 80 ml aufgesprudeltes Leitungswasser - am besten mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/wassersprudler/)- Minze zum Garnieren- Crushed IceSo geht's:1. Die Limette auspressen & den Saft in ein Glas füllen2. 2 TL Zucker hinzugeben & umrühren3. Das Glas mit Crushed Ice auffüllen4. 50 ml Maracujasaft hinzugeben5. 15 ml Ginger Ale Sirup (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-ginger-ale/) aus der SODAPOP Bar Edition hinzufügen6. Kühles Leitungswasser mit einem Wassersprudler von SODAPOP (https://www.sodapop.com/sirupe/sodapop-soda-bar-edition-ginger-ale/) aufsprudeln und den Drink mit 80 ml auffüllen7. Mit Minzblättern und optional einer Limettenscheibe garnieren> DOWNLOAD REZEPTBILDER