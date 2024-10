EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Schienennetz-Elektrifizierung: technotrans liefert effiziente Umrichterkühlung für Zugstrecken



28.10.2024 / 15:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schienennetz-Elektrifizierung: technotrans liefert effiziente Umrichterkühlung für Zugstrecken Internationale Projekte: Stationäre Kühlsysteme für statische Frequenzumrichter für die AC-Bahnstromversorgung

Gesamt-Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich

Zusammenarbeit besteht seit mehr als zehn Jahren Sassenberg, 28. Oktober 2024 - Umfassendes Thermomanagement-Know-how für den Schienenverkehr: Ein namhafter deutscher Anbieter von Mobilitätslösungen mit globaler Aufstellung ordert maßgeschneiderte Kühlsysteme für Umrichterstationen an Bahnstrecken in Angermünde, Stralsund und Prenzlau. An diesen Standorten installiert technotrans leistungsstarke stationäre Kühlanlagen und unterstützt damit maßgeblich die Elektrifizierung des Schienennetzes. Weitere gemeinsame Projekte befinden sich bereits in der Umsetzung - unter anderem in Deutschland, Australien, Norwegen und den USA. Diese Aufträge umfassen ein Gesamtvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich. "technotrans verfügt dank langjähriger Erfahrung über eine umfassende und am Markt einzigartige Engineering-Kompetenz in der Kühltechnik für den Schienenverkehr. Maßgeschneiderte Systeme und eine hohe Verfügbarkeit zeichnen uns aus", betont Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Die vertrauensvolle Kooperation mit unserem Kunden belegt unsere Leistung, die wir in jedem Projekt aufs Neue unter Beweis stellen. Zudem sind wir international aufgestellt und können Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Service weltweit aus einer Hand anbieten." Es ist eine langjährige Zusammenarbeit zwischen technotrans und dem Anbieter von Mobilitätslösungen: In zehn Jahren realisierten die Partner eine zweistellige Anzahl an Projekten. Den Großteil davon setzte technotrans in den vergangenen vier Jahren um, in denen die Unternehmen ihre Zusammenarbeit intensivierten. Mittlerweile bearbeitet technotrans zwei bis drei Aufträge pro Jahr mit einem Volumen im einstelligen Millionenbereich. Thermomanagement aus dem Hause technotrans ist essenziell für die Funktionalität der statischen Frequenzumrichter. Diese wandeln die dreiphasige Wechselspannung aus dem Netz in eine einphasige Wechselspannung mit veränderter Frequenz zur Speisung der Fahrleitung und ermöglichen dadurch den Betrieb elektrifizierter Züge. Um die dabei entstehende Wärme präzise zu regeln und konstante Betriebsparameter sicherzustellen, ist eine effiziente Kühllösung notwendig. Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sind dabei entscheidende Faktoren. Aus diesem Grund entwickelte technotrans eine leistungsstarke Kühllösung mit hoher Ausfallsicherheit - passgenau abgestimmt auf die Anforderungen des Bahnverkehrs. Das stationäre System nutzt zur Kühlung die Umgebungsluft und arbeitet dank leistungsgeregelter Komponenten besonders energieeffizient. "Mit diesen Projekten leisten wir erneut einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung des öffentlichen Personenverkehrs. Denn ob mobile Kühlung auf Schienenfahrzeugen oder stationär im Infrastrukturbereich: Überall dort, wo emissionsfreier Schienenverkehr fährt, ist auch technotrans-Technologie mit an Bord", sagt Michael Finger. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





28.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com