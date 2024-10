Die Celsius Holdings Aktie zeigt sich weiterhin als starker Performer im Bereich der funktionellen Getränke. Mit einem aktuellen Kurs von 31,64 USD (Stand: 28. Oktober 2024) konnte das Unternehmen im vergangenen Monat ein Plus von 1,38% verzeichnen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf beachtliche 6,9 Milliarden Euro, was das wachsende Interesse der Investoren an diesem innovativen Getränkehersteller widerspiegelt.

Expansion und Produktinnovation im Fokus

Celsius Holdings setzt weiterhin auf Expansion und Produktinnovation als Schlüssel zum Erfolg. Das Unternehmen plant, seine internationale Präsenz auszubauen und neue Vertriebskanäle zu erschließen. Gleichzeitig investiert Celsius verstärkt in Forschung und Entwicklung, um sein Portfolio an zuckerfreien, vitaminhaltigen Fitnessgetränken stetig zu erweitern und so auf den wachsenden Gesundheits- und [...]

