Die Amphenol Aktie zeigt sich in jüngster Zeit von ihrer starken Seite. Mit einem Kursanstieg von 9,76% im letzten Monat konnte das Papier des führenden Herstellers von Steckverbindungen deutlich zulegen. Besonders erfreulich für Anleger: Der aktuelle Kurs von 63,69 EUR liegt nur noch knapp 0,52 EUR unter dem Schlusskurs des Vortages, was auf eine stabile Kursentwicklung hindeutet. Zudem notiert die Aktie derzeit 22,90% über ihrem 52-Wochen-Tief, was das positive Momentum unterstreicht.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Experten von Vertical Research bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Amphenol Aktie und heben das Kursziel deutlich von 65 USD auf 73 USD an. Dies signalisiert Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und könnte weitere Kursgewinne in Aussicht stellen.

