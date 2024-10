Astronomen haben neue Objekte am Rande unseres Sonnensystems entdeckt. Diese Entdeckung könnte dazu beitragen, dass wir besser verstehen, wie Planeten entstehen und uns bei der Suche nach außerirdischem Leben helfen. Die bislang unbekannten Objekte wurden von dem Subaru-Teleskop gefunden, das sich auf dem Mauna-Kea-Gipfel in Hawaii befindet. Es sucht bereits seit dem Start der Nasa-Mission New Horizons im Jahr 2006 nach interessanten Kuipergürtel-Objekten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...