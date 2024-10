Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 49/24Mittwoch, 04.12.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:20.15 NeuSingle Bells - 12 Dates till ChristmasPascalRomantische Comedyserie20.35 Single Bells - 12 Dates till ChristmasFonnyRomantische Comedyserie21.00 Single Bells - 12 Dates till ChristmasAnthonyRomantische Comedyserie21.25 Single Bells - 12 Dates till ChristmasLukasRomantische Comedyserie21.45 Single Bells - 12 Dates till ChristmasHendrikRomantische Comedyserie22.15 Single Bells - 12 Dates till ChristmasAlexRomantische Comedyserie22.35 Single Bells - 12 Dates till ChristmasJens IRomantische Comedyserie23.00 Single Bells - 12 Dates till ChristmasJens IIRomantische Comedyserie23.25 Single Bells - 12 Dates till ChristmasGielRomantische Comedyserie23.50 Single Bells - 12 Dates till ChristmasMathiasRomantische Comedyserie0.10 Single Bells - 12 Dates till ChristmasLaurentRomantische Comedyserie0.35 Single Bells - 12 Dates till ChristmasSecret SantaRomantische Comedyserie1.00 30 Minuten oder weniger(30 minutes or less)Nick Jesse EisenbergDwayne Danny R. McBrideChet Aziz AnsariTravis Nick SwardsonKate Dilshad VadsariaJuicy Bianca KajlichRegie: Ruben FleischerUSA 20112.15 Die glorreichen 10Die gruseligsten Geschichten der Geschichte(vom 3.6.2018)3.00 Sketch HistoryNeues von gestern(vom 17.5.2018)3.25 Terra XEin Moment in der GeschichteCäsars Ermordung4.10 Terra XEin Tag im Alten Rom(vom 7.1.2017)4.50 Terra XBrot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom(vom 11.8.2019)5.35 Terra X-6.20 Der letzte Tag von Pompeji(vom 17.5.2020)(Die Sendung "Wilsberg - Blinde Flecken" wurde auf Mittwoch, 11.12.2024, verschoben.)Donnerstag, 05.12.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XpressAufbruch in den Alpen - wenn die Wildnis zurückkehrt(vom 13.12.2023)Deutschland 20236.50 Das Erbe der GuldenburgsDas letzte Vermächtnis(ZDF 8.2.1987)7.30 Löwenzahn ClassicsPeter und das Biest vom Bärensee7.55 Löwenzahn ClassicsKatz und Maus8.25 Stadt, Land, Lecker(vom 19.2.2020)Deutschland 20189.10 Die KüchenschlachtAdventswoche mit Mario Kotaska(ZDF 5.12.2022)Deutschland 20229.50 Duell der Gartenprofis(ZDF 19.5.2024)Deutschland 202410.35 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 10.3.2021)Deutschland 202111.30 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 17.2.2023)Deutschland 202312.25 Death in ParadiseDer Silberschatz(vom 7.10.2016)(Die Sendung "heute-show präsentiert: Till to go" entfällt. Weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5897051