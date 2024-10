© Foto: Jens Büttner/dpa



Mit dem boomenden Onlinehandel wächst auch der Bedarf nach besonders effizienten und digitalen Lösungen für die Lagerlogistik. Das norwegische Unternehmen Autostore gilt in der hochspezialisierten Nische als Marktführer.Mit seinem modularen System erreicht AutoStore eine viermal höhere Lagerdichte als manuelle Lager, was schnellere Zugriffszeiten ermöglicht und die Investitionen der Kunden in nur ein bis drei Jahren amortisieren kann. Die Analysten der Berenberg Bank nehmen die Aktie neu in ihre Coverage auf und verpassen dem Unternehmen zum Einstieg eine klare Kaufempfehlung. Die Aktie ist laut Analyst Lasse Stueben mit einem EV/EBITDA von 11 für 2025 attraktiv bewertet und bietet bei …