Tagesausblick für 29.10.: DAX pendelt in enger Range. Ölpreis bricht ein.

Der DAX® bewegte sich heute in der Bandbreite der zurückliegenden Handelstage. Im weiteren Wochenverlauf warten noch zahlreiche vielbeachtete Unternehmenszahlen und Inflationsdaten. Möglicherweise geben sie den Leitindizes neue Impulse.

An den europäischen Anleihemärkten zeigten sich teils kräftige Schwankungen. Zum Tagesschluss gaben die Renditen allerdings mehrheitlich gegenüber dem Schlussstand von Freitag leicht nach. In der laufenden Woche werden Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet. Diese könnten zu weiteren Schwankungen führen. Deutlich ruhiger entwickelten sich die Märkte in den USA. Sowohl die Rendite kurzlaufender Papiere als auch die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegten sich in einer engen Range - leicht oberhalb des Hochs der vergangenen Woche. Bei den Edelmetallen zeigte sich ein geteiltes Bild. Die Notierungen für Gold und Silber stagnierten auf hohem Niveau. Palladium und Platin setzten hingegen ihre Aufwärtstrends dynamisch fort. Der Ölpreis brach derweil ein. Hintergrund sind Anzeichen einer Deeskalation im Nahen Osten. Neue Entwicklungen könnten allerdings schnell einen Richtungswechsel einleiten.

Unternehmen im Fokus

CTS Eventim bügelte die Verluste der zurückliegenden Handesltage heute aus und notiert wieder im Bereich des Allzeithochs. Schwache Quartalszahlen drückten die Aktie von Dr. Ing. Porsche auf ein neues Monatstief. Fresenius profitierte von positiven Analystenkommentaren. Am Freitag machte HelloFresh nach der Bekanntgabe vorläufiger Zahlen einen Sprung auf EUR 10,75. Auf diesem Level setzte sich das Papier heute fest. Morgen kommen die finalen Zahlen. Der gute Handelsauftakt bei US-Halbleiteraktien schob die Aktie von Infineon am Nachmittag in die Gewinnzone. Viele Investoren warten jedoch einen Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 33 ab, ehe sie einsteigen. Puma sprintete bei EUR 41,90 über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die nächste Hürde liegt bei EUR 46,50. Schott Pharma erreichte im Tagesverlauf ein möglicherweise wegweisendes Level. Schiebt sich die Aktie über EUR 32,60 besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Andernfalls droht ein Rücksetzer bis EUR 30. TUI kratzte am Jahreshoch von rund EUR 8. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 8,50. Einem Bericht im Handelsblatt zufolge, plant VW Maßnahmen, um vier Milliarden Euro einzusparen. Auf der Liste möglicher Maßnahmen standen dem Bericht zufolge unter anderem Lohn- und Bonuskürzungen sowie potenzielle Standortschließungen in Deutschland. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehte das Papier ins Minus. Heute Abend startet Apple mit der Präsentation neuer Produkte.

Morgen werden unter anderem Adidas, Alphabet, AMD, ASM International, BP, Covestro, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, HelloFresh, McDonalds, Novartis, PayPal und Pfizer finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Germany-GfK consumer confidence

United States-Consumer confidence

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.550/19.600/19.666/19.808 Punkte Unterstützungsmarken: 19.073/19.171/19.343/19.490 Punkte Nach einer freundlichen Eröffnung und einem Anstieg auf 19.570 Punkte drehte der DAX® am Vormittag nach Süden und stabilisierte sich erst im Bereich von 19.400 Punkten. Am Nachmittag fassten sich die Bullen wieder ein Herz und nahmen das Zepter in die Hand. Bei rund 19.500 Punkten ging ihnen jedoch zunächst die Puste aus. Damit steckt der Leitindex weiterhin in der Bandbreite zwischen 19.343 Punkten und 19.550 Punkten fest. Der kurzfristige MACD-Indikator ist aktuell als neutral zu bewerten. Eine signifikante Bewegung nach oben oder unten deutet sich frühestens bei einem Ausbruch aus der Range an. Auf der Oberseite würde sich Potenzial bis zum Allzeithoch und im weiteren Verlauf bis 19.808 Punkte eröffnen. Taucht der Index unter 19.343 Punkte droht ein Rücksetzer bis 19.171 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.09.2024 - 28.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.10.2019 -28.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 96,38* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 84,71** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 96,97*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 5,83* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 4,80 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,71* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,29* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.