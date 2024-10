Der US-Autobauer Lucid setzt seine Expansion in Europa mit der Eröffnung eines neuen Studios in Hamburg fort. Das am 25. Oktober eröffnete neue Lucid Studio Hamburg ist der derzeit achte Verkaufsstandort des Unternehmens in Europa und der vierte in Deutschland. Der Hamburger Standort befindet sich in der Poststraße 21-23, "im Herzen der Stadt", wie Lucid mitteilt. Dort soll den Besuchern "ein umfassendes Ergebnis" geboten werden - von der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...