Krypto-Experte: Der "psychologische Tanz" um den Bitcoin-Preis

Mit über 323.000 Followern auf X hat sich "Doctor Profit" als Krypto-Guru etabliert, der seine Analyse nicht nur auf technische Faktoren, sondern auch auf psychologische Marktmechanismen stützt. Sein aktueller Sonntagsreport beleuchtet erneut den seit März andauernden, frustrierenden Seitwärtsmarkt von Bitcoin - ein Szenario, das viele Krypto-Investoren zermürbt.

Seitwärtsbewegung als zerreißprobe

Seit mittlerweile 191 Tagen pendelt der Bitcoin-Preis innerhalb einer engen Spanne und folgt laut Doctor Profit einem psychologischen "Ping-Pong-Spiel" zwischen Bullen und Bären.

Bitcoin Regressionskanal seit März, Quelle: https://de.tradingview.com/chart/

Sobald Bitcoin die Marke von 68.000 USD überschreitet, steigen die Erwartungen auf neue Höchststände ins Unermessliche; fällt der Preis unter 60.000 US-Dollar, dominieren Pessimismus und düstere Prognosen. "Das Ziel dieser Seitwärtsbewegung ist klar: Emotionale Manipulation. Dieses Muster wiederholt sich nach jedem Halving", erklärt Doctor Profit und verweist auf die bisherigen Zyklen.

Mit einer Abdeckung von 13 Prozent des gesamten Vierjahreszyklus (berechnet auf Basis von 191 der insgesamt 1.460 Tage), steht Bitcoin aktuell an einem Wendepunkt, der an vergangene Bullenläufe erinnert. Doctor Profit prognostiziert, dass die echte Rallye in etwa 43 Tagen beginnt und führt dies auf zyklische Bewegungen zurück, die in vorherigen Halvings beobachtet wurden. Seine langfristige Prognose ist dabei klar - Ein Bitcoin-Ziel von 250.000 bis 300.000 US-Dollar bis 2030 - und eventuell sogar 550.000 US-Dollar.

One month ago at 58k I told you to long



Now we sitting at 68k, big pump loading



The next target is breakout above 70k! - Doctor Profit (@DrProfitCrypto) October 28, 2024

Kruzfristig hohe Schwankungsbreite

Kurzfristig identifiziert Doctor Profit interessante technische Entwicklungen. Der Bitcoin-Kurs schloss in den vergangenen vier Wochen konstant über der 20-Wochen-Durchschnittslinie (MA20), was er als starkes Kaufsignal wertet, sollte der Kurs in die Nähe von 62.000 US-Dollar fallen. Die Dynamik des Marktes deute auf einen baldigen Ausbruch hin, den er in den nächsten zwei bis drei Monaten erwartet.

Für zusätzliche Impulse könnte diese Woche kommen, wenn Unternehmen wie Meta, Coinbase und Microsoft ihre Quartalsergebnisse präsentieren. Doctor Profit sieht optimistische Anzeichen für positive Marktbewegungen, was den seit März ersehnten Breakout zusätzlich beflügeln könnte.

Die Message bleibt jedoch unverändert: Geduld bewahren, die starken Hände gewinnen am Ende. Doctor Profit mahnt seine Follower, sich von der Marktemotion nicht täuschen zu lassen, denn große Investoren nutzen diese Phase zur Akkumulation. "Viele werden den Start der Rallye verpassen", so Doctor Profit.

Altcoins in den Startlöchern

Neben Bitcoin zeigen sich auch Altcoins in aufsteigender Form und sind für viele Investoren ein spannendes Thema. Bitcoin SV konnte heute ein Plus von fast 8 Prozent verzeichnen, und auch Dogecoin legte um 5,2 Prozent zu. Besonders Memecoins haben in den letzten Wochen beachtliche Renditen erzielt. Der Coin "MAGA" beispielsweise stieg in den letzten 24 Stunden um 27 Prozent und hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 89 Millionen US-Dollar erreicht. Ein weiteres Projekt, der Presale von "Freedom Fighters," steht kurz vor den US-Wahlen im Mittelpunkt vieler Diskussionen und sammelte innerhalb weniger Tage bereits 330.000 US-Dollar ein.

Hier zur Website von FreeDum Fighter.

Kamala wants to win. So does Kamacop.



Fortunately Kamacop is only paying you higher APY for staking than MAGATRON is, and not bringing in illegal immigrants https://t.co/Jy6TrtIxSh - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 23, 2024

US-Wahlen als Memecoin Aufhänger

FreeDum Fighters ist ein satirisches Krypto-Projekt, das Blockchain und politische Parodie kombiniert. Im Mittelpunkt stehen zwei Roboter-Kandidaten: MAGATRON und Kamacop 9000, die die politischen Lager in überzeichneter Form darstellen. Fans können ihre Favoriten unterstützen, indem sie $DUM-Token staken, was ihnen passive Belohnungen bringt. Besonders clever ist, dass die Belohnungen je nach führendem Kandidaten variieren - das heißt, die Spannung bleibt hoch, und loyale Staker könnten mit Geheim-Airdrops belohnt werden.

Dieses Projekt zieht viele an, die sich für Krypto interessieren und gleichzeitig die Absurdität der Politik feiern wollen. Durch humorvolle Debatten und Events wird eine Community geschaffen, die sich nicht nur mit Spaß engagiert, sondern auch am Wachsen des Projekts beteiligt. Seit der Presale live ist, wurden schon über 320.000 Dollar gesammelt - ein starker Start für ein Projekt, das Politik und Spaß auf kreative Weise verknüpft und besonders jetzt in der Vorwahlzeit Aufmerksamkeit bekommt.

Hier FreeDum Fighters Token im Vorverkauf sichern.

