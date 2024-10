DJ XETRA-SCHLUSS/DAX startet mit leichtem Plus in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Montag leicht nach oben. Nach einem vergleichsweise ruhigen Tag ging der DAX 0,3 Prozent höher bei 19.532 Punkten aus dem Handel. Am Nachmittag half ein wenig die Wall Street, die ebenfalls fester tendierte. Unterstützung kam zudem vom Öl, da ein Teil der Risikoprämie für den Konflikt im Nahen Osten ausgepreist wurde.

In Anbetracht dessen, dass in den kommenden Tagen die Berichtssaison tobt, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für den Oktober auf der Agenda steht und kommende Woche die US-Wahl wie auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda stehen, war es erstaunlich, dass mit Blick auf das Nachrichtenrisiko Anleger ihr Geld an den Aktienmarkt brachten. Die Nachrichtenlage aus dem Automobilsektor war zudem alles andere als rosig.

VW will Kosten massiv senken

Volkswagen plant nach Angaben des Betriebsrates die Schließung von mindestens drei Fabriken in Deutschland und den Abbau zehntausender Stellen. Auch bei den Gehältern soll gespart werden. Die VW-Aktie verlor lediglich 0,5 Prozent.

Für die Aktie der VW-Tochter Traton ging es um 3,4 Prozent nach unten. Hier störten sich Anleger am Auftragseingang bei Scania, der laut der Citigroup schwach ausgefallen war, was an der Einführung einer neuen Sicherheitssoftware in Brasilien liege. Zudem wird an der Börse davon ausgegangen, dass VW seine Beteiligung an Traton zumindest zum Teil verkaufen könnte. Schwächster DAX-Wert war die Porsche AG mit einem Minus von 5,0 Prozent, die Analysten von Stifel bescheinigten den Stuttgartern ein schwaches drittes Quartal.

Die Quartalszahlen von Wacker Chemie (-2,9%) waren insgesamt etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Besser als die Prognose entwickelte sich das Nachsteuerergebnis. Das Spezialchemieunternehmen bestätigte die Ziele.

Die Aktie von Knaus-Tabbert (-7,5%) verlor dieses Jahr nach Gewinnwarnungen rund 40 Prozent an Wert. Nun geht der CEO, der seit 2013 verantwortlich war. " Der überraschende Abgang schafft nun zusätzliche Unsicherheit", hieß es von den Jefferies-Analysten. Unter dessen Führung war der Umsatz von 260 Millionen auf über 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.531,62 +0,3% +16,58% DAX-Future 19.640,00 +0,5% +11,97% XDAX 19.538,26 +0,7% +16,52% MDAX 27.336,97 +0,3% +0,88% TecDAX 3.420,87 +0,0% +2,51% SDAX 13.884,94 +0,4% -0,49% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,05 +21 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 17 0 2.615,0 47,2 47,8 MDAX 29 18 3 432,2 27,4 23,3 TecDAX 19 10 1 715,9 16,9 14,3 SDAX 37 29 4 88,9 6,9 7,2 ===

