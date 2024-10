NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag unter der freundlichen Stimmung an der Wall Street gelitten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,38 Prozent auf 110,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,30 Prozent.

Am US-Aktienmarkt nahmen die geopolitischen Sorgen ein Stück weit ab. Israel hatte am Wochenende zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen, dieser aber war weniger umfangreich ausgefallen als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Damit waren zu Wochenbeginn die als sicher geltenden US-Staatspapiere kaum gefragt./la/he