Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Staatsanwaltschaft verklagt Musk wegen Million-Geschenken an Wähler

Die Geldgeschenke von Elon Musk an amerikanische Wähler haben juristische Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft von Philadelphia verklagt den Milliardär und sein politisches Aktionskomitee wegen des Vorwurfs, eine illegale Lotterie veranstaltet zu haben, indem sie wenige Tage vor den Präsidentschaftswahlen 2024 Bargeldpreise in Höhe von 1 Million Dollar an registrierte Wähler in sogenannten Swing States vergaben. Das US-Justizministerium hatte bereits in der vergangenen Woche gewarnt, dass die Barzahlungen gegen Bundesrecht verstoßen könnten.

Scholz will sich nach Industriegipfel nicht äußern

Nach dem für Dienstagnachmittag geplanten Industriegipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften soll es nach Angaben der Bundesregierung keine öffentlichen Stellungnahmen geben. Es handele sich um ein "vertrauliches Gespräch, das der Bundeskanzler morgen plant", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. "Da es ja auch das erste Gespräch in der Reihe von Gesprächen sein wird, ist nicht mit Erklärungen im Anschluss zu rechnen."

October 28, 2024

