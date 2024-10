Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 octobre/October 2024) - The common shares of Atlas Global Brands Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 28, 2024.

Atlas Global Brands Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0808.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Atlas Global Brands Inc. seront radiées du CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 28 octobre 2024.

Atlas Global Brands Inc. est actuellement suspendu. Voir le Bulletin 2023-0808.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 OCT 2024 Symbol(s)/Symbole(s): ATL

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)