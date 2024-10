The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2024



ISIN Name

CA6882811046 OSISKO MINING INC.

GB00BLPJ1272 HARLAND+WOLFF GR. LS -,01

US71639T1060 PETIQ INC. CL. A DL-,001

