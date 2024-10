Die MTU Aero Engines Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung. Zu Beginn notierte der Anteilsschein bei 309,80 EUR, schwankte im Tagesverlauf zwischen 306,40 EUR und 312,00 EUR und pendelte sich schließlich bei etwa 308 EUR ein. Das 52-Wochen-Hoch von 314,80 EUR, erreicht am 24.10.2024, liegt in greifbarer Nähe, während das Jahrestief von 173,60 EUR vom 12.12.2023 deutlich übertroffen wurde. Die Handelsvolumina bewegten sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Analysten uneinig über Zukunftsaussichten

Die Einschätzungen der Finanzexperten zur MTU Aero Engines Aktie fallen unterschiedlich aus. Während einige Analysten eine neutrale Haltung einnehmen, raten andere zum Verkauf der Papiere. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 307,30 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 13,21 EUR. Aktionäre dürfen sich voraussichtlich auf eine Dividende von 2,58 EUR freuen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspräche.

